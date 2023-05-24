Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams

Для участі в навчаннях цього тижня до Німеччини прибудуть близько 250 українських військовослужбовців

Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських військових роботі з танками M1A1 Abrams протягом наступного тижня або найближчим часом. Про це сказав офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, передає «Голос Америки».

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Зазначається, що для участі в навчаннях цього тижня до Німеччини прибудуть близько 250 українських військовослужбовців. Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку травня.

Ще одна партія бронетехніки (31 танк) зараз проходить ремонт у США та буде доставлена до України до осені.

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Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як управляти танками, як маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати цю техніку.

Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття. З метою запобігання пожежі у відсіку екіпажу, танк оснащений газовою системою гасіння пожежі, яка автоматично вмикається та гасить пожежу за секунди. Паливо та боєприпаси бойової машини розташовані у броньованих відсіках з викидними панелями для захисту екіпажу від ризику детонування власних боєприпасів у випадку підбиття танка.

Раніше повідомлялося, що танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян.