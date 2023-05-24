Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams
Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів
фото ілюстративне

Для участі в навчаннях цього тижня до Німеччини прибудуть близько 250 українських військовослужбовців

Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських військових роботі з танками M1A1 Abrams протягом наступного тижня або найближчим часом. Про це сказав офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, передає «Голос Америки».

Зазначається, що для участі в навчаннях цього тижня до Німеччини прибудуть близько 250 українських військовослужбовців. Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку травня.

Ще одна партія бронетехніки (31 танк) зараз проходить ремонт у США та буде доставлена до України до осені.

Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як управляти танками, як маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати цю техніку.

Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.

Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.

З метою запобігання пожежі у відсіку екіпажу, танк оснащений газовою системою гасіння пожежі, яка автоматично вмикається та гасить пожежу за секунди. Паливо та боєприпаси бойової машини розташовані у броньованих відсіках з викидними панелями для захисту екіпажу від ризику детонування власних боєприпасів у випадку підбиття танка.

Раніше повідомлялося, що танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян. 

Теги: США ЗСУ війна танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танк M1 Abrams
Американські танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військ
16 травня, 00:42
США назвали нові терміни передавання Abrams Україні
Танки Abrams для України: у США оголосили про нові терміни постачання
12 травня, 03:16
Матеуш Моравецький поділився планами щодо виробництва боєприпасів
Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams – Моравецький
13 квiтня, 07:53

Події в Україні

Уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців
Уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців
Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams
Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams
Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
Окупанти планують нову хвилю вивезення українських дітей до РФ
Окупанти планують нову хвилю вивезення українських дітей до РФ
Темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися – ISW
Темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
23K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
15K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
14K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
13K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
11K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна

Новини

Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Сьогодні, 01:42
24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:57
Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту