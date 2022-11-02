Президентські вибори в Росії. Путін почав роздувати інтригу

Кремль каже, що Путін ще не визначився щодо участі у майбутніх президентських виборах

У Кремлі кажуть, що російський диктатор Володимир Путін, який перебуває при владі у РФ уже понад 20 років, наразі не ухвалював рішення про те, чи балотуватиметься на президентську посаду у 2024 році. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські ЗМІ Росії.

«Ні», – сказав представник Кремля у відповідь на запитання журналістів про те, чи балотуватиметься Путін на вибори у 2024 році.

Зазначимо, президентські вибори в Росії заплановані на неділю, 17 березня 2024 року.

Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року. У 2008-2012 роках пост президента країни обіймав Дмитро Медведєв, після чого Путін знову брав участь у президентських виборах.

Улітку 2020 року в Росії були прийняті поправки до Конституції. Зокрема «обнулили» кількість президентських термінів для всіх колишніх президентів. За офіційними даними, за поправки висловилися 77,9% тих, хто проголосував на референдумі, проти них – 21,2% при явці 67,97%.

У 2020 році Путін заявляв, що не ухвалив рішення про переобрання, але нагадував, що у нього «формально цей дозвіл є від народу».

Нагадаємо, раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що влада країни-агресорки розпочала наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде підлаштована під російського диктатора Володимира Путіна. Очікується, що «спаринг-партнерами» Путіна стануть представники парламентських партій. «Ліберальних кандидатів не буде, навіть для вигляду».

Водночас один із політтехнологів, які співпрацюють з Кремлем, у розмові з виданням «Медуза» зазначив, що «найлогічнішим» і «зрозумілим» варіантом було б взагалі не проводити вибори у 2024 році, а ввести по всій Росії воєнний стан і відкласти голосування.