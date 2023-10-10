Чи вплине ситуація в Ізраїлі на Україну

Події в Ізраїлі можуть стати вагомим аргументом у перемовинах зі США та союзниками щодо скорішого приєднання України до Альянсу

У близькосхідній ескалації з очевидністю прослідковується «російський слід»

Експерти оцінюють атаку палестинського руху ХАМАС як найжорсткішу військову операцію в історії Ізраїлю з часів шестиденної Війни Судного Дня 1973 року, коли ізраїльська влада офіційно оголосило війну Сирії та Єгипту, пише Центр протидії дезінформації.

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Бойові дії Ізраїлю проти ХАМАСу в самому розпалі та відслідковуються всіма ЗМІ, проте певні висновки можна зробити вже зараз.

Хто стоїть за атакою ХАМАС?

Представництво Ірану при ООН рішуче відкинуло версію про свою причетність до ухвалення рішень про наступ руху ХАМАС. Проте оприлюднені західними джерелами дані свідчать, що Корпус вартових ісламської революції з серпня працював над розробкою вторгнення, а рішення щодо удару було прийняте після секретних зустрічей між арабськими та іранськими офіційними особами в Бейруті (Ліван). Ба більше, прессекретар бригад ХАМАСу А. Убейде подякував Ірану за надання зброї, грошей та іншого обладнання. У такий спосіб Іран намагається зірвати процес нормалізації відносин Тель-Авіва із Саудівською Аравією та унеможливити створення ланцюжка американських союзників з арабських країн навколо ключових вузлів світової торгівлі (Суецького каналу та Ормузької і Баб-ель-Мандебської проток).

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Хоча офіційно кремль виступає за припинення вогню та проведення переговорів, у близькосхідній ескалації з очевидністю прослідковується і «російський слід». Недарма делегації палестинського бойового угруповання регулярно приймали в москві, а у березні 2023 року там перебували члени політбюро ХАМАС М. Марзук та І. Рішка.

Найімовірніше, тоді ж планувалась військова операція проти Ізраїлю та було узгоджено координацію між москвою, Тегераном, ХАМАСом і «Хезболлою». Кремль зацікавлений підіграти Ірану в його протистоянні з Ізраїлем, бо розраховує на подальшу підтримку Ірану, зокрема на іранські БПЛА «Шахед» та ракети ближньої дії, що атакують Україну.

Тож москва розраховує, що Ізраїль загрузне в затяжній війні і Києву доведеться конкурувати з Тель-Авівом, як ключовим партнером США на Близькому Сході, за постачання американських протиповітряних комплексів Patriot і 155-міліметрових артилерійських снарядів, яких гостро потребують ЗСУ. Якщо Ізраїль вирішить завдати військового удару по виробництву нафти в Ірані, а Білий дім задіятиме санкції проти нього, москва отримує можливість підняти ціни на свою нафту. На руку кремлю і невизначеність в американському Конгресі, пов’язана з відставкою спікера Палати представників, що спонукало групу республіканців дедалі голосніше виступати проти економічної та військової допомоги Україні. Також кремль розраховує, що внаслідок атак ХАМАСу Євросоюз може зазнати чергової хвилі міграції з Близького Сходу, що стане додатковим фактором відволікання уваги від України. Крім того, росія отримала нагоду втручатися в конфлікт під приводом захисту своїх громадян, що перебувають в Палестині (зараз у секторі Гази проживає понад 1200 громадян рф).

Що це означає для України?

По-перше, певне ослаблення уваги світової спільноти до українського кейсу та ймовірність тимчасового послаблення військової та фінансової допомоги Заходу. Зокрема, Сенат США ухвалив рішення про перенаправлення допомоги для України (30 танків «Абрамс», 10 винищувачів F-16, а також надання 8 мільярдів доларів) на підтримку сил оборони Ізраїлю. Глава європейської дипломатії Ж. Боррель заявив, у разі затягування фінансування України з боку США, Євросоюз у короткостроковій перспективі не зможе компенсувати таких втрат. Водночас очікується, що цього тижня адміністрація Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України до $100 млрд. Крім того, у США розглядають надання Польщі ПРО «Залізний купол» з умовою передачі Україні Patriot.

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По-друге, кремль використовує війну в Ізраїлі в низці своїх інформаційних операцій, покликаних внести розкол у західну спільноту, яка підтримує Україну. Запроваджена низка ІПсО із загальним меседжем – «Сполучені Штати та їхні союзники мали бути «зайняті» палестинсько-ізраїльським врегулюванням, а не «втручатися» у справи росії й надавати Україні військову допомогу».

Наразі проросійськими ресурсами активно просувається вкид, що солдати ЦАХАЛ начебто знаходять зброю радянського виробництва з маркуванням українського підрозділу з міста Мукачево. Тож відвертий фейк має за мету «розхитати» трампівське лобі в Конгресі США та зірвати схвалення чергового траншу допомоги Україні. Водночас російські пропагандисти маніпулюють частково розсекреченим листуванням Держдепу США від 2021 р. та звинувачують адміністрацію Байдена у наданні 360 млн доларів для фінансування угруповання ХАМАС.

Попередні підсумки палестино-ізраїльської кризи доводять, що «ізраїльська модель» гарантій безпеки, яку просувають США, не підходить Україні, адже залишає країну в стані постійної небезпеки з боку рф. Саме події в Ізраїлі можуть стати вагомим аргументом у перемовинах зі США та союзниками щодо скорішого приєднання України до Альянсу.

Центр протидії дезінформації