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ООН поскаржилася на дефіцит палива для місії у Газі. Ізраїль відреагував

Діана Гасюк
glavcom.ua
ООН поскаржилася на дефіцит палива для місії у Газі. Ізраїль відреагував
фото: Twitter

Агентство UNRWA повідомляло, що у разі, якщо воно не отримає палива, то буде змушене згорнути свою діяльність у Секторі Гази

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) повідомило про нестачу палива в Секторі Гази. Армія Ізраїлю запропонувала позичити бойовикам ХАМАС. Про це написала у Twitter армія Ізраїлю.

Раніше агентство UNRWA повідомило, що у разі, якщо воно найближчими днями не отримає палива, то буде змушене згорнути свою діяльність у Секторі Гази вже 25 жовтня.

У відповідь на це пресслужба армії оборони Ізраїлю розмістила супутникове зображення одного з районів сектору Газа, де видно ємності з пальним.

«Ці баки з паливом знаходяться на території Сектору Гази. У них міститься 500 тисяч літрів палива. Попросіть ХАМАС, може, вам дадуть небагато», – йдеться у коментарі до фотографії.

Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази. Офіційний Тель-Авіві на такі слова генсека відповів різкою критикою.

На заяву генсека ООН відреагував і міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.  «Пане генеральний секретар, в якому світі ви живете? Безумовно, це не наш світ», – сказав Коен на спеціальному засіданні Радбезу ООН. Ізраїльський міністр також повідомив на своїй сторінці у Twitter, що скасував заплановану зустріч з Гутеррешем.

Нагадаємо, начальник штабу армії Ізраїлю пояснив, чому відкладається наземна операція в Газі

Теги: ХАМАС Генсек ООН напад армія Ізраїль міністр

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