ООН поскаржилася на дефіцит палива для місії у Газі. Ізраїль відреагував

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) повідомило про нестачу палива в Секторі Гази. Армія Ізраїлю запропонувала позичити бойовикам ХАМАС. Про це написала у Twitter армія Ізраїлю.

Раніше агентство UNRWA повідомило, що у разі, якщо воно найближчими днями не отримає палива, то буде змушене згорнути свою діяльність у Секторі Гази вже 25 жовтня.

У відповідь на це пресслужба армії оборони Ізраїлю розмістила супутникове зображення одного з районів сектору Газа, де видно ємності з пальним.

«Ці баки з паливом знаходяться на території Сектору Гази. У них міститься 500 тисяч літрів палива. Попросіть ХАМАС, може, вам дадуть небагато», – йдеться у коментарі до фотографії.

These fuel tanks are inside Gaza.



They contain more than 500,000 liters of fuel.



Ask Hamas if you can have some. https://t.co/Dlag6VdbMq pic.twitter.com/WXzZMFr8yI