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ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах в Сирії

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах в Сирії
фото з відкритих джерел

Ізраїль завдав ударів у відповідь на запуски з боку Сирії в бік ізраїльської території

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовій будівлі на території Сирії та по об'єктах, які належать терористичній організації «Хезболла» в Лівані. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

«Нещодавно, у відповідь на запуски з Сирії в бік ізраїльської території, літак ЦАХАЛ завдав удару по військовій інфраструктурі на сирійській території», – йдеться в повідомленні.

Також армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах «Хезболли» в Лівані у відповідь на пуски ракет в бік ізраїльської території.

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Також повідомлялося, що сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря через занепокоєння Білого дому щодо поширення конфлікту в Газі. 

У понеділок, 30 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Як повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.

Теги: повітря ХАМАС Сектор Гази Telegram бомбардування літак армія Ізраїль міністр

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