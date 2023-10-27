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Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії звинуватив Угорщину та Сербію в тому, що вони допомагають живити «воєнну машину» Кремля
фото з відкритих джерел

Критика Денкова на адресу Угорщини і Сербії пролунала на тлі суперечки навколо податку на імпорт газу

Прем'єр Болгарії Ніколай Денков звинуватив Угорщину та Сербію в тому, що вони допомагають живити «воєнну машину» Кремля, не шукаючи альтернативних джерел енергії в ескалації суперечки щодо податку на імпорт газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Критика Денкова на адресу Угорщини і Сербії пролунала на тлі суперечки навколо податку на імпорт газу, який нещодавно запровадив болгарський уряд.

«Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки підтримують воєнну машину Путіна. Ми не можемо більше чекати. Насправді, це повинно було статися раніше», – зазначив прем'єр Болгарії.

Денков заявив, що намір полягає в тому, щоб позбавити контрольованого державою експортера ПАТ «Газпром» прибутків, які використовуються для фінансування війни проти України.

Угорщина назвала цей крок «ворожим актом», а Сербія заявила, що податок нібито загрожує зупинити життєво важливі поставки палива в регіон.

Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського Союзу, яку необхідно вирішити. За її словами, через дії Угорщини зберігати єдність стає дедалі складніше.

Також «Главком» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбанчекає, що делегація України прибуде до Будапешту на переговори стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на €500 млн.

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Теги: міністр Газпром імпорт Угорщина Сербія Віктор Орбан фінансування президент

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