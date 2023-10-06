Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: стала відома ймовірна дата та місце

Лідери США та Китаю мають багато тем до обговорення під час зустрічі

Зустріч лідерів США та КНР може відбутися восени цього року

Білий дім розпочав планування можливої ​​зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді цього року в Каліфорнії. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на власні джерела.

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Як повідомив один із них, американські чиновники «починають процес планування» можливої ​​зустрічі лідерів США та КНР, яка може відбутися у листопаді у Сан-Франциско. Зазначається, що про цю зустріч ще не було оголошено офіційно

Співрозмовник газети зазначив, що високо оцінює шанси на особисту зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС, який відбудеться наступного місяця у Сан-Франциско.

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«Це (зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна – прим. «Главком») досить ймовірно», – сказав один представник адміністрації на умовах анонімності, оскільки про зустріч ще не було офіційно оголошено. «Ми починаємо процес планування», – сказав чиновник.

Другий високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що Байден з нетерпінням чекає зустрічі з Сі, але «ще нічого не підтверджено».

Плани будуть уточнені після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван І прибуде до Вашингтона найближчими тижнями, повідомили представники адміністрації Білого дому.

Як пише The Washington Post, якщо особиста зустріч відбудеться, вона стане першою для лідерів США та КНР із переговорів на полях саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022 року,

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Там обидва президенти наголосили на важливості дипломатії віч-на-віч і висловили надію, що вони зможуть повернути американсько-китайські відносини в нормальне русло.

Раніше заступник керівника пресслужби Держдепартаменту Ведант Пател не став коментувати повідомлення про можливе проведення зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, раніше Байден потрапив у сандал із Сі Цзіньпіном. Через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю він назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат «збився з курсу» і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року.





