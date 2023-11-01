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Президент Сербії розпустив парламент

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Сербії розпустив парламент
У понеділок уряд Сербії направив президенту республіки аргументовану пропозицію про розпуск Народної скупщини і призначення виборів депутатів
фото: Reuters

Вучич також підписав рішення про призначення виборів депутатів Народної скупщини. Вибори призначені на 17 грудня

Сьогодні, 1  листопада, президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент) і призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня. Про це  повідомляє телерадіокомпанія РТС.

«На підставі пунктів 1 і 5 статті 109 Конституції Сербії, відповідно до пункту 1 статті 21 Закону про президента республіки, за аргументованою пропозицією уряду Республіки Сербія від 30 жовтня 2023 року видаю указ про розпуск Народної скупщини», – сказав Вучич.

Президент також підписав рішення про призначення виборів депутатів Народної скупщини. Вибори призначені на 17 грудня.

«Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в складні для всього світу часи, в часи глобальних викликів, воєн і конфліктів, в часи, коли нам усім необхідно бути єдиними в боротьбі за збереження життєво важливих національних і державних інтересів Республіки Сербія, в часи, коли ми зіткнемося з численними тисками через відносини з Косово і Метохією та інші регіональні та світові проблеми», – сказав Вучич у своєму зверненні після оголошення виборів.

Він зазначив, що для Сербії дуже важливо зберегти мир, стабільність, внутрішню згуртованість і продемонструвати демократію.

«Я б сказав, що ця кампанія є можливістю цивілізовано представити різні ідеї, програми, політики, які повинні конкурувати, але які ніколи не загрожуватимуть нашій життєво важливій державі, народним і національним інтересам», – сказав Вучич.

У понеділок уряд Сербії направив президенту республіки аргументовану пропозицію про розпуск Народної скупщини і призначення виборів депутатів.

Нагадаємо, прем'єр Болгарії заявив, що Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна.

Теги: вибори Сербія Косово президент парламент

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