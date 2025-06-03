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У США розслідують законність низки помилувань Байдена

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США розслідують законність низки помилувань Байдена
Мін'юст США вважає, що дії Байдена потребують перевірки
фото з відкритих джерел

Мін'юст США хоче дізнатися, чи був Байден «здатен» приймати такі рішення 

Міністерство юстиції США розпочне розслідування щодо помилувань, які президент Джо Байден надав у фінальні дні свого перебування на посаді, зокрема стосовно членів родини та засуджених до страти злочинців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, вказівку щодо початку розслідування отримав старший чиновник Міністерства юстиції США Ед Мартін.

У службовому листуванні, яке потрапило до рук журналістів, йдеться про необхідність з’ясування, чи був Байден «здатен» приймати такі рішення та чи не використовувся пристрій AutoPen – автоматичного інструмента для проставлення підписів.

Трамп і його союзники вже раніше ставили під сумнів законність використання AutoPen, однак наразі немає доказів, що Байден застосовував цей пристрій для помилувань. Ба більше, згідно з меморандумом Мін’юсту від 2005 року, таке використання є законним.

Розслідування охоплює низку превентивних помилувань членів родини Байдена, а також рішення щодо 37 федеральних в’язнів, яким смертну кару замінили на довічне ув’язнення. При цьому не розкривається, кого саме з родичів стосується розгляд.

Ед Мартін підкреслив, що хоча повноваження президента на помилування є «пленарними» (тобто абсолютними), дії Байдена все ж потребують перевірки.

Reuters також зазначає, що розслідування може бути пов’язане з посиленою увагою до фізичного та психічного стану Байдена після нещодавніх заяв про онкологічне захворювання та невдалий виступ на дебатах. Президенту наразі 82 роки, і торік він відмовився від участі у нових виборах. Попри це, його команда наполягає на тому, що Байден залишається здатним приймати відповідальні державні рішення.

Нагадаємо, один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зробив тривожну заяву щодо стану Джо Байдена. 

У колишнього президента діагностували рак простати з метастазами в кістки. Лікар зазначив, що прогноз є вкрай несприятливим – Байден може померти протягом року.

Експрезидент США Джо Байден раніше вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

Теги: США Джозеф Байден розслідування помилування

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