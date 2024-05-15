Протести в Тбілісі: поліція побила добровольця ЗСУ, який допомагав звільняти Бучу (відео)

Давида Кацараву було заарештовано 14 травня на мітингу проти «закону про іноагентів» біля парламенту Грузії.

Поліція почала заарештовувати громадян біля парламенту після того, як парламент ухвалив у третьому читанні «закон про іноагентів»

У Тбілісі під час протестів проти закону про «іноагентів» постраждав – Давид Кацарава, доброволець ЗСУ, який звільняв Бучу, Ірпінь та Гостомель. Зараз він є лідером Антиокупаційного руху. Про це повідомляє «Радіо Свобода»., який сьогодні ухвалив парламент Грузії.

Як зазначається, Давида Кацараву було заарештовано 14 травня на мітингу проти «закону про іноагентів» біля парламенту Грузії. Представника антиокупаційного руху імовірно після арешту побила поліція.

На кадрах його затримання видно, що Давид Кацарава стояв серед інших учасників мітингу, коли кілька людей з лав спецпризначенців одночасно побігли в його бік – у всіх обличчя були закриті чорними масками.

Дружина Давида Кацарави Софія Хачапурідзе каже, що після арешту її чоловіка «вдарили по голові». На фото з клініки видно, що Давид сильно побитий, а його око запливло. У нього – перелом носа і кісток обличчя, йому проводять операцію.

14 травня Спеціальна слідча служба почала розслідування факту побиття Кацарава за статтею 333 – перевищення службових повноважень із застосуванням насильства або зброї.

Давид Кацарава – голова руху «Сила в єдності» і виступає проти впливу РФ на Грузію. Усю весну 2022 року Давид і ще кілька членів руху брали участь у боях за Ірпінь і займалися зачисткою Бучі після відступу російської армії.

Також поліція почала заарештовувати громадян біля парламенту після того, як парламент ухвалив у третьому читанні «закон про іноагентів» – законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Згодом у МВС повідомили, що заарештували 13 осіб. Усім їм висунуто звинувачення в адміністративних правопорушеннях, дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Поліція почала заарештовувати протестувальників без попереднього попередження, відтіснивши демонстрантів від будівлі парламенту. Зараз мітинг зібрався знову.

Нагадаємо, 14 травня, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».