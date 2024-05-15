Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протести в Тбілісі: поліція побила добровольця ЗСУ, який допомагав звільняти Бучу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести в Тбілісі: поліція побила добровольця ЗСУ, який допомагав звільняти Бучу (відео)
Давида Кацараву було заарештовано 14 травня на мітингу проти «закону про іноагентів» біля парламенту Грузії.
фото: radiotavisupleba.ge

Поліція почала заарештовувати громадян біля парламенту після того, як парламент ухвалив у третьому читанні «закон про іноагентів»

У Тбілісі під час протестів проти закону про «іноагентів» постраждав – Давид Кацарава, доброволець ЗСУ, який звільняв Бучу, Ірпінь та Гостомель. Зараз він є лідером Антиокупаційного руху. Про це повідомляє «Радіо Свобода»., який сьогодні ухвалив парламент Грузії. 

Як зазначається, Давида Кацараву було заарештовано 14 травня на мітингу проти «закону про іноагентів» біля парламенту Грузії. Представника антиокупаційного руху імовірно після арешту побила поліція.

На кадрах його затримання видно, що Давид Кацарава стояв серед інших учасників мітингу, коли кілька людей з лав спецпризначенців одночасно побігли в його бік – у всіх обличчя були закриті чорними масками.

Протести в Тбілісі: поліція побила добровольця ЗСУ, який допомагав звільняти Бучу (відео) фото 1

Дружина Давида Кацарави Софія Хачапурідзе каже, що після арешту її чоловіка «вдарили по голові». На фото з клініки видно, що Давид сильно побитий, а його око запливло. У нього – перелом носа і кісток обличчя, йому проводять операцію.

14 травня Спеціальна слідча служба почала розслідування факту побиття Кацарава за статтею 333 – перевищення службових повноважень із застосуванням насильства або зброї.

Давид Кацарава – голова руху «Сила в єдності» і виступає проти впливу РФ на Грузію. Усю весну 2022 року Давид і ще кілька членів руху брали участь у боях за Ірпінь і займалися зачисткою Бучі після відступу російської армії.

Також поліція почала заарештовувати громадян біля парламенту після того, як парламент ухвалив у третьому читанні «закон про іноагентів» – законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Згодом у МВС повідомили, що заарештували 13 осіб. Усім їм висунуто звинувачення в адміністративних правопорушеннях, дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Поліція почала заарештовувати протестувальників без попереднього попередження, відтіснивши демонстрантів від будівлі парламенту. Зараз мітинг зібрався знову.

Нагадаємо, 14 травня, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». 

Читайте також:

Теги: Грузія протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кобахідзе пригрозив протестувальникам, які проводять мітинги
Прем'єр Грузії анонсував ухвалення закону про «іноагентів», пригрозивши мітингувальникам
13 травня, 02:25
Іванішвілі хоче монополізувати владу, сказавши «ні» Євросоюзу і США та нейтралізувавши громадянське суспільство й опозицію
Деканоїдзе розповіла, як Іванішвілі кладе Грузію під Путіна
7 травня, 19:55
Останні опитування показують, що партія Мадьяра, можливо, стала найбільшою опозиційною силою до партії «Фідес», на яку опирається Орбан
Угорці вийшли на масовий мітинг проти партії Орбана
6 травня, 03:17
До цього Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги
Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції
4 травня, 03:44
Грузини виходять на протести проти підтриманого парламентом законопроєкту про іноземних агентів
Парламент Грузії ухвалив в другому читанні закон про іноагентів
1 травня, 19:25
Грузинський прем'єр назвав протести проти закону «кількома днями дискомфорту»
Прем'єр Грузії хоче ухвалити закон про іноагентів, аби «умиротворити» країну
1 травня, 18:27
Колишній прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі стверджував, що намагався звільнити Грузію від контролю Заходу
Експрем'єр-міністр Грузії повторив риторику Кремля під час публічного виступу: аналіз ISW
1 травня, 06:29
Засновник правлячої партії Грузії зробив гучну заяву щодо вступу країни до ЄС
Засновник правлячої партії Грузії зробив гучну заяву щодо вступу країни до ЄС
30 квiтня, 09:14
У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа
Вибухи у Криму, пожежа на військовому заводі «Авангард» у Росії: головне за ніч
17 квiтня, 06:00

Політика

Україна вимагає дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії – Politico
Україна вимагає дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії – Politico
Протести в Тбілісі: поліція побила добровольця ЗСУ, який допомагав звільняти Бучу (відео)
Протести в Тбілісі: поліція побила добровольця ЗСУ, який допомагав звільняти Бучу (відео)
ФСБ вербує українських біженців для диверсій в Європі – The Wall Street Journal
ФСБ вербує українських біженців для диверсій в Європі – The Wall Street Journal
Позбавлення колаборантів державних нагород. Автор законопроєкту пояснив, чому зупинився процес
Позбавлення колаборантів державних нагород. Автор законопроєкту пояснив, чому зупинився процес
Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою
Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою
Путін вигадав нову проблему у питанні мирних переговорів
Путін вигадав нову проблему у питанні мирних переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
11K
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
6682
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
5209
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
4728
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
4121
Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?

Новини

Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13 травня, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
13 травня, 13:00

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua