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Прем'єр Грузії хоче ухвалити закон про іноагентів, аби «умиротворити» країну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прем'єр Грузії хоче ухвалити закон про іноагентів, аби «умиротворити» країну
Грузинський прем'єр назвав протести проти закону «кількома днями дискомфорту»
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра Грузії, третє й остаточне читання законопроєкту про іноагентів відбудеться через декілька тижнів

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. Про це повідомляє Interpressnews.

На думку Кобахідзе, ухвалення законопроєкту про іноагентів необхідне для того, щоб «нам у довгостроковій перспективі умиротворити цю країну».

«Демонстрації, звичайно, будуть і сьогодні, і під час третього читання, і під час подолання вето (президентки – «Главком»). Але ми все ухвалимо», – запевнив він.

Говорячи про багатотисячні протести проти законопроєкту, грузинський прем'єр заявив про «кілька днів дискомфорту», але додав, що «у довгостроковій перспективі ми на роки застрахуємо цю країну від поляризації та радикалізму».

Паралельно Кобахідзе звинуватив неурядові організації в нападах на Грузинську православну церкву та «пропаганді ЛГБТ».

Кобахідзе оголосив, що третє й остаточне читання законопроєкту про іноагентів відбудеться «через два тижні», а вето президентки Грузії Саломе Зурабішвілі подолають «через чотири тижні».

Зазначимо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про іноагентів, і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Також на протестній акції проти закону про іноагентів у Тбілісі затримано колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі. Ексміністру закидають дрібне хуліганство і непокору поліції за Кодексом адміністративних правопорушень Грузії.

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Теги: закон Грузія протест прем’єр-міністр

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