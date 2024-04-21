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Навіщо Кремлю грузинський закон про «іноагентів»? Пояснює політолог

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Навіщо Кремлю грузинський закон про «іноагентів»? Пояснює політолог
Грузинський закон про «іноагентів» потрібен Росії лише для того, щоби дестабілізувати Грузію
фото: Zurab Tsertsvadze/RFE/RL

Гела Васадзе: «Від цього закону постраждають не тільки європейські чи американські організації, а й російські, які возять до Грузії гроші валізами»

Росія може бути зацікавленою у просуванні закону «про прозорість іноземного впливу» у Грузії лише для того, щоби дестабілізувати країну. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе.

«Цікаво, що від цього закону постраждають не тільки європейські чи американські організації, а й російські, які возять до Грузії гроші валізами. Але Росію це не лякає. Кремлівський «яструб» Дмитро Медведєв вже заявив, що протести у Грузії створені «голлівудською рукою», і навів приклади цивілізованих країн, де діють куди жорсткіші закони щодо іноагентів», – розповів він.

Васадзе наголосив, що документ, який пропонують прийняти в Грузії – абсолютна калька з першої редакції російського закону, і додав, що обурення викликає той факт, що у Росії саме з цього все й починалося. Окрім того, політолог підкреслив, що на Заході подібні закони приймалися для протидії нацистам і комуністам.

«А кому збираються протидіяти в Грузії? Коли кажуть, що це все для збереження грузинського суверенітету, то в мене питання – вони хочуть суверенітет зберігати чи йти до Європейського Союзу? Тоді хай так і скажуть: ми – влада, що порушує Конституцію Грузії і відмовляється від євроінтеграції», – зазначив Гела Васадзе. Він також переконаний, що таке порушення є серйозною підставою, щоб влада пішла.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки

Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

Також силовики розганяли учасників акції протесту за допомогою, ймовірно, сльозогінного спрею.

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Теги: закон влада Грузія росія іноагент

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