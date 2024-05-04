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Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції
До цього Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги
фото з відкритих джерел

Кобахідзе стверджує, що «перезавантаження» відносин Тбілісі та Вашингтона неможливе «без справедливого і чесного підходу»

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував експосла США Келлі Дегнан, звинувативши її у розпалюванні революції в країні. Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Говорив зі старшим радником очільника Держдепартаменту США з питань політики Дереком Шолле і висловив своє щире розчарування двома спробами революції 2020-2023 років, підтриманими колишнім послом США (Келлі Дегнан - ред.) і здійсненими через неурядові організації, що фінансуються із зовнішніх джерел», – заявив Кобахідзе.

За його словами, якби спроби розпалити революцію мали успіх, то в Грузії відкрилася б друга лінія фронту.

«Крім того, я пояснив пану Шолле, що неправдиві заяви посадових осіб Державного департаменту США щодо законопроєкту про прозорість та вуличних мітингів нагадують аналогічні неправдиві заяви колишнього посла США у 2020-2023 роках, які слугували сприянню насильству з боку акторів, що фінансуються з-за кордону, та підтримці революційних процесів у той час», – пояснив він.

З огляду на це, як стверджує Кобахідзе, «перезавантаження» відносин Тбілісі та Вашингтона неможливе «без справедливого і чесного підходу».

Нагадаємо, Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів. Про це повідомляє МЗС Грузії.

Заява зовнішньополітичного відомства Грузії виникла після слів посла США у Тбілісі Робіна Даннігана про те, що вищі посадові особи грузинського уряду відмовилися від запрошення до Штатів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. 

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Теги: міністр Грузія запрошення соцмережі

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