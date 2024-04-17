Вибухи у Криму, пожежа на військовому заводі «Авангард» у Росії: головне за ніч

У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа

Головні новини ночі проти 17 квітня

Білий дім готовий розглянути ініціативу спікера Джонсона щодо допомоги Україні. У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Москві сталася пожежа на військовому заводі «Авангард», який виробляє зенітні ракети. Уряд Ізраїлю вирішив чи відповідати на атаку Ірану. Силовики застосували спецзасоби для розгону протестувальників у Тбілісі. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Білий дім готовий розглянути ініціативу спікера Джонсона щодо допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність розглянути окремі законопроєкти про фінансування для союзників, зокрема України, які підготував спікер Палати представників Майк Джонсон. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена не підтримує окремий законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю, тому що Україні також потрібні боєприпаси.

«Важливо, щоб Палата представників досягла прогресу цього тижня, аби ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, то почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники – Україна та Ізраїль – якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу», – додав він.

Представник Білого дому сказав, що позиція адміністрації щодо ініціативи Джонсона потребує ретельного вивчення, але, на перший погляд, вона справді може допомогти надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників.

У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи

У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє ASTRA.

Місцеві зазначають, що пожежа виникла в районі військового аеродрому.

На відео видно, як з місця вибуху підіймається вогонь та густий дим.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки кількох вибухів у Криму немає.

Відомо, що на військовому аеродромі в Джанкої дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ у складі трьох авіаційних ескадрилій.

У Москві сталася пожежа на військовому заводі «Авангард», який виробляє зенітні ракети

У Москві спалахнула пожежа на військовому заводі «Авангард», який виробляє зенітні ракети. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

«Пожежа площею 50² м відбувся в цеху №12 машинобудівного заводу «Авангард»», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на заводі випускають ракети для систем протиповітряної оборони. У відкритих джерелах сказано, що це єдиний постачальник ракет комплексів С-300 і С-400.

Згодом з'явилася інформація, що пожежу було локалізовано.

АТ Московський машинобудівний завод «Авангард» входить до складу акціонерного товариства «Концерн повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей».

Уряд Ізраїлю вирішив чи відповідати на атаку Ірану

Вчора, 16 квітня, пройшов військовий кабінет, який був присвячений відповіді Ірану на його атаку. Уряд Ізраїлю вважає, що країна повинна рішуче відповісти на безпрецедентний удар. Про це повідомляє The Times of Israel.

Видання пише, що військовий кабінет збирався у скороченому складі. На ньому було обговорено відповідь на іранську ракетну атаку і запуск безпілотників.

Джерело ЗМІ заявило, що наразі Ізраїль вважає, що немає нічого поганого в тому, щоб змусити Іран гадати, відкладаючи потенційну відповідь.

«Нехай вони хвилюються», – зазначило джерело.

Джерело зауважує, що відповідь може бути «всередині або за межами Ірану». Однак позиція більшості в уряді полягає в тому, що Ізраїль повинен рішуче відповісти на безпрецедентний удар Ірану.

Силовики застосували спецзасоби для розгону протестувальників у Тбілісі

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. Силовики почали розганяти учасників акції протесту за допомогою, ймовірно, сльозогінного спрею. Про це повідомляє NetGazeti та Эхо Кавказа.

Медіа повідомляють, що протестувальників почали розганяти із заднього боку грузинського парламенту. Для цього силовики використовують спеціальні засоби.

Зокрема, кільком протестувальникам знадобилася медична допомога після того, як проти них імовірно застосували перцевий спрей. Серед яких лідер партії «Гірчі – більше свободи» Зураб Джапарідзе.

Поліція закликала громадян розійтися, застерігаючи, що в іншому разі «проти них буде вжито заходів, передбачених законом».