Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів: Гетманцев знайшов пояснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів: Гетманцев знайшов пояснення
Українці стали більш відповідально ставитися до декларування доходів
фото з відкритих джерел

Станом на 25 травня подано 169 952 декларації, у них українці задекларували 114 493,3 млн грн

Кількість офіційних мільйонерів в Україні у 2022 році зросла 8 177 до 9 511. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Це безперечно не говорить про підвищення реальних доходів українців у війну, але свідчить про те, що українці стали більш відповідально ставитися до декларування», – зазначив Гетманцев. Також він оприлюднив статистику декларування доходів українців у 2023 році. Станом на 25 травня подано 169 952 декларації, у них українці задекларували 114 493,3 млн грн.

Нагадаємо, від початку 2023 року із сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 23,3 млн грн у вигляді «податку на Google». Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Загалом за I квартал 2023 року особами-нерезидентами задекларовано майже €23,5 млн та $27,1 млн або 1,9 млрд гривень у спрощених деклараціях з податку на додану вартість. При цьому, Google у 2023 році заплатив до бюджету України $5,7 млн, Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp – «Главком») майже вдвічі більше – 10,3 млн.

Станом на 01.04.2023 на податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, зареєстрованих на 01.04.2022. У 2023 році станом на 24 травня міжнародні компанії сплатили ПДВ армії майже 3,2 млрд гривень. Термін сплати податку за I квартал 2023 року – 09.06.2023, тож ще очікується сплата податку понад 0,7 млрд гривень.

Читайте також: Лот за $6 млн: на аукціоні у Швейцарії придбали рідкісну монету (фото)

Теги: Google українці Facebook Данило Гетманцев

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з російськими даними, Башкирія ділить 4-5 місце серед усіх регіонів РФ за кількістю загиблих в Україні солдатів окупаційної армії Кремля
Чому башкири помирають за Путіна?
23 травня, 14:32
Чимало українців досі погано володіють українською мовою та історією власної держави
Скільки українців змогли б підтвердити своє громадянство?
27 квiтня, 09:21
Філософія винагороди за працю безповоротно спотворена
Скільки платити чиновникам, аби вони перестали красти
19 травня, 10:35
Facebook вганяє у депресію людей молодше 35 років
Вчені дослідили як соцмережі впливають на психічне здоров'я
2 травня, 05:07
У Пентагоні прокоментували заяви РФ про захоплення Бахмута
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
24 травня, 01:42
Респонденти зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни
Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
27 квiтня, 10:20
Китай навряд чи засуджуватиме будь-які дії Росії
Експертка пояснила, чому українці марно сподіваються на Китай
30 квiтня, 20:22
Через початок повномасштабного вторгнення військовий Ігор Криворучко не зміг бути присутнім при народженні сина
Зустріч через п'ять місяців: чутливе відео військового із сином облетіло мережу
15 травня, 13:21
Чарльз Браун
Байден повідомив про призначення нового голови генштабу США
Сьогодні, 00:24

Бізнес

В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів: Гетманцев знайшов пояснення
В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів: Гетманцев знайшов пояснення
Держава накопичила великі борги перед сектором «зеленої» енергетики – інвестор
Держава накопичила великі борги перед сектором «зеленої» енергетики – інвестор
Справа «Приватбанку». Коломойський відмовився свідчити у суді в Лондоні
Справа «Приватбанку». Коломойський відмовився свідчити у суді в Лондоні
Ціни на малину «перегнали» черешню: скільки коштує плід
Ціни на малину «перегнали» черешню: скільки коштує плід
Борги в зеленій енергетиці ставлять виробників чистої енергії на межу виживання – інвестор
Борги в зеленій енергетиці ставлять виробників чистої енергії на межу виживання – інвестор
НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
27K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
18K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
8801
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8158
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту