В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів: Гетманцев знайшов пояснення

Станом на 25 травня подано 169 952 декларації, у них українці задекларували 114 493,3 млн грн

Кількість офіційних мільйонерів в Україні у 2022 році зросла 8 177 до 9 511. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Це безперечно не говорить про підвищення реальних доходів українців у війну, але свідчить про те, що українці стали більш відповідально ставитися до декларування», – зазначив Гетманцев. Також він оприлюднив статистику декларування доходів українців у 2023 році. Станом на 25 травня подано 169 952 декларації, у них українці задекларували 114 493,3 млн грн.

Нагадаємо, від початку 2023 року із сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 23,3 млн грн у вигляді «податку на Google». Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Загалом за I квартал 2023 року особами-нерезидентами задекларовано майже €23,5 млн та $27,1 млн або 1,9 млрд гривень у спрощених деклараціях з податку на додану вартість. При цьому, Google у 2023 році заплатив до бюджету України $5,7 млн, Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp – «Главком») майже вдвічі більше – 10,3 млн.

Станом на 01.04.2023 на податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, зареєстрованих на 01.04.2022. У 2023 році станом на 24 травня міжнародні компанії сплатили ПДВ армії майже 3,2 млрд гривень. Термін сплати податку за I квартал 2023 року – 09.06.2023, тож ще очікується сплата податку понад 0,7 млрд гривень.

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