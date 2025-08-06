Мирні переговори України та РФ. Китай заявив про критичний момент

Пекін підтримує переговори, вважаючи, що Україна та РФ зробили крок уперед

Китай вважає, що процес врегулювання війни в Україні досяг критичної точки, тому підтримує переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ КНР Ван І.

Глава МЗС Китаю про це говорив під час телефонної розмови із спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом. «Сторони обмінялися думками щодо «української кризи». Ван І заявив, що «Консенсус із шести пунктів», який було спільно прийнято Китаєм та Пакистаном, відіграв позитивну роль у деескалації кризи», – йдеться у заяві МЗС Китаю.

Відзначено, що група, яку було створено з країнами Півдня, висловила «об'єктивну та раціональну позицію» та зробила «позитивні зусилля» щодо сприяння переговорам. За даними МЗС Китаю, Україна та РФ зробили крок уперед, розпочавши переговорний процес.

«Поточний процес урегулювання кризи досяг критичної точки. Китай і Пакистан можуть продовжувати підтримувати зв'язок та спільно працювати над подальшим формуванням консенсусу на глобальному Півдні з питань припинення вогню, мирних переговорів та інших питань, сприяючи тим самим політичному врегулюванню кризи», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп говорив, ніби Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ. Він відзначив, що вважає це доцільним.

Зі свого боку лідер КНР Сі Цзіньпін заявив у травні російському диктатору Володимиру Путіну, що сподівається побачити «справедливу» мирну угоду.

Глава Кремля тоді відповів йому, що готов розпочати мирні переговори без жодних попередніх умов.

Тим часом речник МЗС Китаю Лінь Цзянь казав, що Пекін підтримує «всі зусилля щодо миру» на тлі пропозиції російської сторони про прямі переговори Києва та Москви.