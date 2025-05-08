Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
фото: скриншот з відео

Трамп: Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в зусиллях із досягнення миру в Україні, президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.

«Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього», – заявив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у вирішенні питання миру між Росією та Україною

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. «Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це», – заявив Трамп. Тепер він очікує телефонну розмову із Зеленським.

Читайте також:

Теги: війна Китай Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп підтвердив, що таки існує дедлайн, який він визначив для Путіна
Дедлайн Трампа для Путіна
15 квiтня, 13:03
На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року
9 квiтня, 08:21
Україна готує санкції щодо тіньового танкерного флоту РФ – Зеленський
Україна готує санкції щодо тіньового танкерного флоту РФ – Зеленський
10 квiтня, 20:46
Трамп: Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі
Трамп відвідає похорон Папи Римського
22 квiтня, 00:59
Половина американців вважають, що політика Трампа послаблює міжнародні позиції США
Рейтинг Трампа б’є антирекорди серед його попередників – опитування
24 квiтня, 10:13
Китайські фірми намагаються відкрити заводи в США, щоб уникнути захмарних мит
Компанії з КНР вигадали варіант, як уникнути захмарних мит США
28 квiтня, 10:40

Політика

Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини
Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини
Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано
Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано
Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої
Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої
Трамп анонсував розмову із Зеленським
Трамп анонсував розмову із Зеленським
«Танець на кістках». Україна засудила виступ російського хору в ООН
«Танець на кістках». Україна засудила виступ російського хору в ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
32K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
16K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
12K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua