Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
Трамп: Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.
На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в зусиллях із досягнення миру в Україні, президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.
«Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього», – заявив Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у вирішенні питання миру між Росією та Україною
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. «Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це», – заявив Трамп. Тепер він очікує телефонну розмову із Зеленським.
Коментарі — 0