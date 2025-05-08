Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ

Трамп: Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в зусиллях із досягнення миру в Україні, президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.

«Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього», – заявив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у вирішенні питання миру між Росією та Україною

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. «Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це», – заявив Трамп. Тепер він очікує телефонну розмову із Зеленським.