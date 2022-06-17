Путін «благословив» членство України в ЄС

«Ми ніколи не були проти цього... Заради Бога, це їх вибір», заявив російський диктатор

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не проти членства України в Євросоюзі. Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Ми нічого не маємо проти, це не військовий блок, на відміну від НАТО», – сказав очільник Кремля.

Путін зазначив, що це «суверенне рішення країни – приєднуватися чи ні до економічних об'єднань, а справа економічних об'єднань – приєднувати нові країни чи ні».

«Чи буде вступ України до ЄС їм на користь – це справа українців та української влади на сьогоднішній день», – додав він.

«Ми ніколи не були проти цього. Ми виступали проти воєнного освоєння України, бо це загрожує російській безпеці. А щодо економічної інтеграції – то заради Бога, це їх вибір», – резюмував Путін.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.

Як відомо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.