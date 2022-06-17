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    Політика

    Путін про ядерну війну: ми не погрожуємо, але…

    Путін виступає на Петербурзькому міжнародному економічному форумі - Путін про ядерну війну: ми не погрожуємо, але…
    Путін виступає на Петербурзькому міжнародному економічному форумі
    фото: скріншот із відео

    Російський диктатор розповів, чи застосує РФ ядерну зброю

    Очільник країни-агресорки, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ. Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

    Путін зазначив, що чує риторику керівництва інших країн про можливе використання Росією ядерної зброї.

    «А ми що, мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки відповімо, вони чіпляються за це і кажуть, що ось, Росія погрожує. Нічого ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є, і що ми будемо застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету», – сказав він.

    Нагадаємо, нещодавно російські політики заговорили про можливість ядерного удару по Польщі.

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    Теги: росія окупанти війна ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Путін про ядерну війну: ми не погрожуємо, але…