Путін мовою гопника пояснив, чому заздрить Україні (відео)

Новини про Україну не дають спокою російському диктатору

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на економічному форумі не міг оминути розмови про Україну та новини щодо вступу країни в ЄС.

Старий маразматик засудив вибір Києва рухатись в ЄС, про що свідчить невдоволена репліка глави Кремля. В кінці свого спічу Путін почав заїкатися.

«Какой нафиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. Самый лучший способ защиты – это говорить что это цивилизационный выбор», – вважає Путін.

Пізніше Путін перейшов на сленг і заявив, що Україна хоче «бабки свои сохранить в иностранных банках».

Нагадаємо, російський диктатор розповів, чи застосує РФ ядерну зброю.

Також Токаєв заявив Путіну, що не визнає «Л/ДНР».