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  4. Путін мовою гопника пояснив, чому заздрить Україні (відео)
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    Політика

    Путін мовою гопника пояснив, чому заздрить Україні (відео)

    Путін заговорив про Україну - Путін мовою гопника пояснив, чому заздрить Україні (відео)
    Путін заговорив про Україну
    фото: скріншот з відео

    Новини про Україну не дають спокою російському диктатору

    Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на економічному форумі не міг оминути розмови про Україну та новини щодо вступу країни в ЄС.

    Старий маразматик засудив вибір Києва рухатись в ЄС, про що свідчить невдоволена репліка глави Кремля. В кінці свого спічу Путін почав заїкатися.

    «Какой нафиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. Самый лучший способ защиты – это говорить что это цивилизационный выбор», – вважає Путін.

    Пізніше Путін перейшов на сленг і заявив, що Україна хоче «бабки свои сохранить в иностранных банках».

    Нагадаємо, російський диктатор розповів, чи застосує РФ ядерну зброю.

    Також Токаєв заявив Путіну, що не визнає «Л/ДНР».

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна деньги окупація #stoprussia
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    Путін мовою гопника пояснив, чому заздрить Україні (відео)