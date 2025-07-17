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Путін грає у політичні шахи, а Трамп – у «Монополію» – Sky News

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Путін грає у політичні шахи, а Трамп – у «Монополію» – Sky News
Трамп змінює ставлення до Росії і Путіна, проте його стратегія може не спрацювати
фото із відкритих джерел

Телеканал Sky News пояснив, чому Трамп відвернувся від Путіна

Рішення Дональда Трампа продати Україні зброю через НАТО та пригрозити митами Росії, якщо вона не домовиться про припинення вогню протягом 50 днів, свідчить про його розчарування Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Sky News.

«Коли Дональд Трамп дев'ять років тому вперше прибув до Білого дому, він пообіцяв порушити встановлені правила, перевернути світовий порядок і докорінно змінити підхід Америки до зовнішніх відносин. Майже десять років потому, втомившись від реальної політики, війни на європейському континенті та конфліктів на Близькому Сході, президент Трамп зараз йде шляхом, яким усі президенти другого терміну до нього йшли щодо Росії», – йдеться у матеріалі. 

«Світогляд Трампа повністю сформований його часом як магната нерухомості в Нью-Йорку. У нього є свій клаптик світу, а у Путіна – свій. Не повинно бути жодних причин для холодних відносин. Але Трамп має справу не з черговим магнатом нерухомості. Путін – колишній офіцер КДБ, максималіст, який працював у часи розпаду Радянського Союзу, де обман і двозначні дії були валютою. Путін грає у політичні шахи, а Трамп – у «Монополію», – зазначає Sky News.

Зазначається, що під час свого другого терміну Трамп дещо відвернувся від Путіна. Рішення американського президента продавати Києву зброю через НАТО і загрожувати тарифами щодо Росії, якщо угоду щодо України не буде укладено протягом 50 днів, «є свідченням її розчарування – і порадою першої леді».

Як прогнозує Sky News, «безсумнівно, росіяни ігнорують цю погрозу». «Але 50 днів – це дитяча гра для людини, яка має справу із десятиліттями, якщо не століттями. Немає сумнівів, що росіяни відмахуються від цієї загрози. Путін грає у довгу гру – він бачив американських президентів, і, ймовірно, він побачить спину Дональда Трампа. На цей час здається, що Україна вийшла на перше місце. Але єдине, що так само постійно, як і Володимир Путін,– це непередбачуваність Трампа», – резюмує телеканал.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Він також оголосив про плани щодо постачання Україні військового обладнання на мільярди доларів у рамках угоди, оплаченої іншими країнами НАТО. Він сказав, що зброя буде «найсучаснішою», але не уточнив, якою саме. Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

До слова, перша леді США Меланія Трамп є неупередженою, коли справа стосується російсько-української війни.

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Теги: війна путін Дональд Трамп Україна президент правила обман росіяни

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