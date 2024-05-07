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Путін стає все більше схожим на Брежнєва: порівняйте фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Путін стає все більше схожим на Брежнєва: порівняйте фото
У мережі помітили схожість Брежнєва і Путіна
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У мережі помітили схожість президента Росії Володимира Путіна і Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва

Сьогодні, 7 травня, у Росії відбулася п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна. Після церемонії у соцмережах почали активно обговорювати схожість президента Росії Володимира Путіна і Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. 

Користувачі соцмережі Facebook зазначають: обличчя Путіна, попри постійні чутки про його любов до різноманітних доглядових процедур, у тому числі ін'єкційної косметології, має такий самий вигляд, як обличчя Брежнєва, який правив Радянським Союзом до самої смерті. 

«Главком» знайшов фото Леоніда Брежнєва і Володимира Путіна й вирішив порівняти, чи дійсно це так. Якщо подивитися на обличчя двох лідерів, то можна помітити певну схожість. Нижня частина обличчя в обох чоловіків має виражені вікові зміни. Щоправда, Леонід Ілліч Брежнєв має більш густу зачіску і брови. На фотографіях з післяінавгураційного вдячного молебню обличчя Путіна має вигляд маски із нафарбованими бровами. 

Володимир Путін на післяінавгураційному вдячному молебні
Володимир Путін на післяінавгураційному вдячному молебні
фото з відкритих джерел

Політтехнолог Олексій Голобуцький відмітив, що для урочистостей Путіна явно «підкачали силіконом» і «обкололи ботоксом». «Але все одно пообвисало все, що могло. І в результаті вийшла якась несвіжа мумія», – написав він.

Леонід Ілліч Брежнєв (1907—1982) – радянський державний і партійний діяч. Член ЦК КП(б)У (1949—1952). Член ЦК КПРС (1952—1982). Перший секретар ЦК КПРС (1964—1966), Генеральний секретар ЦК КПРС (1966—1982).
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Порівняння Путіна з Брежнєвим не є новим. Так, у 2018 році їх порівнювали, коли Путін перевершив Брежнєва за тривалістю перебування при владі. У 2020-му, після успішно проведеної операції з обнулення президентських термінів, яка дозволяє Путіну перебувати при владі стільки, скільки він забажає і наскільки дозволить йому його здоров'я, їх порівнювали знову, намагаючись вгадати, скільки років правитиме Путін. Та з плином часу Путін стає схожим на Брежнєва і зовні. 

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, у Росії проходить п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна

Як повідомлялося, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн Європейського Союзу. У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

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Нагадаємо, Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Теги: путін Facebook соцмережі

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