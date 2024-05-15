Путін знову заікнувся про переговори: Банкова та РНБО відреагували

Путін заявив в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів

Михайло Подоляк: «Росія продовжує випалювати міста на Донбасі та намагається прорватися в Харківській області, паралельно масштабуючи злочини проти цивільного населення»

Російський диктатор Володимир Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

Зокрема, Путін в інтерв’ю китайським медіа заявив, що РФ підтримує мирний план Пекіна, який пропонує початок переговорів по нинішній лінії фронту, тобто без виведення військ.

Водночас глава кремля закликає до «гарантій безпеки Москві», нагадує про «Стамбульські угоди», якими нібито «обманули Росію», натякаючи на готовність до розширення наступальних дій.

В інтерв’ю також присутнє посилення антизахідної риторики, що є реверансом Китаю напередодні візиту Путіна.

«Заяви РФ про наступ на великі міста України є блефом. У Росії є ресурси лише для обмежених наступальних операцій у прикордонні України. Перемовини потрібні агресору не для досягнення миру, а щоб виграти час для накопичення сил», – йдеться у повідомленні.

Також Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав завив Путіна лицемірними.

«Знову маємо лицемірну «переговорну» активність субʼєкта Путіна. Знову він говорить про ультимативні вимоги визнати «непоразку РФ», маскуючи це традиційною російською «дипломатією»…Водночас Росія продовжує випалювати міста на Донбасі та намагається прорватися в Харківській області, паралельно масштабуючи злочини проти цивільного населення», – наголосив Подоляк.

Радник Офісу президента наголосив, що мир для Путіна нічим не відрізняється від війни, що доводять російські диверсії в європейських країнах, з якими Російська імперія формально не воювала вже десятки й сотні років.

«Під розмови «про мир» РФ масово посилає своїх зеків на штурми українських міст, масовано атакує ракетами українські міста. І будь-яке перемир’я буде використане виключно для відновлення й розгортання сил. Мир для Путіна нічим не відрізняється від війни, що доводять російські диверсії в європейських країнах, з якими Російська імперія формально не воювала вже десятки й сотні років», – додав Подоляк.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку. Путін наголосив, що Росія нібито хоче стійкого і справедливого врегулювання конфлікту мирними засобами, але, додав він, переговори мають враховувати й інтереси РФ.