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Путін вигадав нову проблему у питанні мирних переговорів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін вигадав нову проблему у питанні мирних переговорів
Диктатор поскаржився на санкції проти країни-агресорки та заморозку закордонних російських активів
фото: росЗМІ

Путін заявив про готовність до мирних переговорів і одразу вигадав нову проблему

Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа.

Путін наголосив, що Росія нібито хоче стійкого і справедливого врегулювання конфлікту мирними засобами, але, додав він, переговори мають враховувати й інтереси РФ.

«Головна проблема − це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а «порядку, заснованому на правилах», про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує», − повідомив диктатор.

Президент Росії також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але при цьому поскаржився, що вони нібито «не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів».

«Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної... Натомість західні еліти наполегливо намагаються «покарати» Росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів», − поскаржився диктатор.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.

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Теги: росія путін переговори Китай Україна

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