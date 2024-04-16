У російській школі вчителі відкрили «парту героя» на честь окупанта, який сидів за вбивство

Росіянин сподівався отримати помилування після укладання контракту з Міноборони РФ, але помер на війні

У російській школі в Бєлгородській області відкрили «парту героя» на честь вбитого на війні окупанта Ігоря Маслова. Він раніше був засуджений за жорстоке вбивство. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

У 2020 році Ігоря Маслова ув‘язнили на 12 років через те, що він вбив свою товаришку по чарці 25 ударами ножем.

Маслов перебував в колонії суворого режиму, проте в травні 2023 року пішов воювати проти України в складі штурмового загону міноборони РФ «Шторм Z». Таким чином він хотів отримати «помилування». Проте невдовзі російський окупант помер на війні.

На честь цього росіяни влаштували «урочисте відкриття» шкільної парти, а до школи приїхали голова сільського поселення, голова ради ветеранів та місцевий священник.

Як відомо, партія «Единая Россия» почала робити з парт меморіали, ще 2019 року вона запустила відповідний проєкт під назвою «Парта героя». Метою декларувалося патріотичне виховання, зокрема формування у дітей шанобливого ставлення до історії. Спочатку парти встановлювали на честь солдатів так званої «Великої вітчизняної війни» та учасників бойових дій у гарячих точках.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до цього списку додалися так звані «герої СВО». На парті розміщується інформація про окупанта, який мав безпосередній стосунок до школи, його фотографія та QR-код із посиланням на офіційний портал, де можна почитати про інших загарбників. Право сидіти за таким столом надається дітям, які відзначилися в навчанні та беруть активну участь у житті школи.

Нагадаємо, у школі № 32 Нижнього Тагіла увічнили парту, за якою посидів російський диктатор Володимир Путін під час останнього візиту в місто. На столі встановили пам'ятну табличку. У тексті, обведеному чорною рамкою, йдеться, що Путін сидів за цією партою 15 лютого 2024 року.

Раніше на Кримському півострові у Севастополі шквальний вітер повалив пам'ятник «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну», який у 2021 році відкривав особисто російський диктатор Володимир Путін.