Велика Британія знайшла нові країни, аби висилати мігрантів – The Times

The Times: Британія веде перемовини із Вірменією щодо розміщення нелегальних мігрантів

Британія розпочала переговори з чотирма країнами, які можуть приймати нелегальних мігрантів, що висилаються з королівства. Як пише газета The Times, посилаючись на документи британського МЗС, що потрапили в її розпорядження, діалог з цього питання ведеться з Вірменією, Ботсваною, Кот-д'Івуаром і Коста-Рікою.

За даними видання, саме з цими чотирма країнами Лондон розраховує укласти аналог угоди, яка раніше була досягнута між Великою Британією та Руандою. Порушувалося також питання про можливу співпрацю з Бразилією, Колумбією, Парагваєм, Перу та Еквадором, проте в МЗС королівства вважають, що влада цих країн буде не надто в ній зацікавлена. Існує резервний список держав Африки, включаючи Анголу, Кабо-Верде, Танзанію, Того, Сенегал та Сьєрра-Леоне, з якими британська сторона може розпочати діалог. Гамбія, Марокко, Намібія та Туніс відмовилися обговорювати це питання.

Видання нагадало, що Велика Британія вже півтора роки шукає країни, які були б готові приймати нелегальних мігрантів, які висилають із королівства. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак розраховував ще восени укласти відповідні угоди, проте переговори зупинилися, оскільки британській владі поки не вдалося відправити жодного нелегала до Руанди.

Як підкреслює газета, технічні переговори з Єреваном Лондон розпочав у вересні минулого року, коли заступник глави МЗС королівства Лео Докерті відвідав Вірменію з візитом. Повідомляється, що вірменська влада спостерігає за розвитком ситуації навколо Руанди після того, як британський парламент проголосував за новий закон.

Влада Сполученого Королівства вже кілька років намагається вирішити проблему нелегалів, яких переправляють у країну морем організовані злочинні групи. Консервативний уряд розраховує, що перспектива висилки до Руанди зробить Велику Британію менш привабливою для нелегалів з Албанії, Афганістану, Іраку, Ірану та Сирії, які становлять більшість серед тих, хто незаконно прибуває до королівства морем із Франції.

Згідно з підрахунками телеканалу Sky News, з 2018 року понад 100 тис. нелегалів прибули до країни на гумових човнах, перепливши Ла-Манш, та звернулися за притулком. Загальна кількість таких прохань, які зараз вивчає МВС, перевищує 175 тис. На період розгляду прохань біженців розміщують у спеціальних міграційних центрах, проте там давно не вистачає місць. Утримання нелегалів, за даними газети The Times, обходиться британським платникам податків приблизно £4 млрд ($5 млрд) на рік.

До слова, понад 4600 шукачів притулку прибули до Великої Британії на невеликих човнах у 2024 році, що є рекордним показником за перші три місяці року.

Згідно з попередніми даними, які оприлюднило міністерство внутрішніх справ країни, до 26 березня цього року виявили 4 644 особи, які прибули через Ла-Манш на невеликих, зокрема надувних човнах.

За аналогічний період минулого року до Великої Британії прибули 3 770 мігрантів, у 2022 році – 4 162 особи, що й було попереднім рекордним показником.