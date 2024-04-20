Україні треба перетерпіти наступні три місяці. Що на нас чекає

Поки наші партнери розбираються зі своїми політичними проблемами, Україна продовжує відбивати російську агресію

Європа розриватиметься між континентальним і локальним порядком денним

Кілька днів тому ім'ям спікера Палати представників Майкла Джонсона називали поганих людей у гіршому розумінні цього слова. А сьогодні вже прославляють, особливо – на тлі альтернативно обдарованого конгресувумена. Ефір сповнений обіцянок – і люди вже практично в ейфорії.

Республіканці знову гарні, а Білий дім та Пентагон включились у змагання «хто головний рятівник» (швидко підпишуть, швидко відправлять).

Загалом у них новий раунд гри, а нам треба трохи зменшити емоції.

Допомагає записувати у стовпчик. А також поінформовані люди як Бернс.

Видання Politico передало дві його тези з таймінгом. На думку Бернса, якщо допомога від США не надійде невдовзі, то 1) Україна може обрушитися до кінця року; 2) Путін зможе диктувати умови на переговорах. Запам'ятаємо це, трохи згодом розкриємо.

Що у нас з термінами та подієвим рядом?

До першої декади червня фон такий:

19 квітня – 1 червня – парламентські вибори в Індії. Вони голосують півтора місяці на 1 млн дільниць. Підсумки 4 червня. Плюс маленькі вибори щодо Азії, в т.ч. – регіонального парламенту в іракському Курдистані.

29 травня – вибори Національної асамблеї та місцевих рад у ПАР. І ще за місяць п'ять виборів в Африці.

2 червня – загальні вибори у Мексиці. Тотальне перезавантаження. Обирають президента (вперше буде жінка), Палату депутатів та Сенат Республіки. Губернаторів та місцеві ради. І по дрібниці – вибори в Панамі, Домініканській республіці…

Глобальні гравці відволікатимуться. Можуть бути якісь сюрпризи без виборів. Наприклад, Грузія – це завжди яскраво. Десь тут же маячать Іран з Ізраїлем, зграї хуситів та інші порушники спокою.

2 травня – місцеві вибори у Британії. Можуть зафіксувати наскільки все погано у правлячої партії, що додасть нервозності.

12 травня – президентські вибори у Литві (хоч тут порядок).

Пік електоральної активності у Європі – 6-9 червня, коли обиратимуть депутатів Європарламенту (від цього залежить конфігурація Єврокомісії).

Також у цей період фінішують:

Федеральні та місцеві вибори у Бельгії (9 червня)

Парламентські вибори у Болгарії (9 червня)

Місцеві вибори в Угорщині (9 червня)

Місцеві вибори в Ірландії (7 червня)

Місцеві та одні регіональні вибори в Італії (8-9 червня)

Місцеві вибори у Румунії (9 червня)

І навіть місцеві вибори на Мальті та на Кіпрі.

Європа розриватиметься між континентальним і локальним порядком денним.

А потім почнеться місячник наведення різкості:

13-15 червня – 50-й саміт глав держав Ж7 в Апулії (Італія).

15-16 червня – «саміт світу» поблизу Люцерна (Швейцарія). Куди делегати від ключових країн приїдуть зі свіжими вступними від своїх лідерів.

9-11 липня – саміт НАТО у Вашингтоні.

Вся ця краса проходитиме на тлі Євро-24 з футболу (14 червня – 14 липня у Німеччині).

Потім після короткої паузи Олімпіада у Парижі (26 липня – 11 серпня).

Приблизно з початком Олімпіади Європа та США підуть у відпустку до вересня, а політичні процеси – у тінь, щоб повернутися восени у вигляді заготовок та фінальної стадії виборів у США…

Разом.

Перший відрізок – до кінця липня, три місяці.