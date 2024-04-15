Конфіскація заморожених активів Росії на користь України: Politico озвучило нову перепону

Politico: Обіцянка країн конфіскувати російські активи, щоб допомогти Україні, може зіткнутися із низкою юридичних і тактичних труднощів

Велика Британія не зможе конфіскувати заморожені активи Росії, оскільки у світі не існує прецеденту конфіскації активів. Про це заявив Politico британський юрист і експерт із санкцій Френсіс Бонд. За його словами, навіть для конфіскації прибутку від російських активів можуть знадобитися роки чи десятиліття.

«Навіть якщо буде конфісковано лише чистий прибуток, а не базові активи, міжнародні судові процеси триватимуть роками, якщо не десятиліттями», – заявив Бонд.

Він додав, що країни, які підписали Європейську конвенцію з прав людини, «зіткнуться із серйозними труднощами при конфіскації будь-якої приватної власності». Бонд додав, що це можливо лише за рішенням суду за доведеного факту скоєння злочину.

«Навряд чи британському уряду буде комфортно формувати такий новий правовий порядок», – сказала Анна Бредшоу, юрист із питань санкцій Peters and Peters.

Але експерти наголошують на великій різниці між замороженням активів і їх арештом. Крім юридичних питань прямого арешту активів, офіційні особи Великої Британії усвідомлюють, що заморожені російські активи можуть бути корисним інструментом у майбутніх мирних переговорах. Мільярди фунтів замороженої готівки разом із цінними активами, такими як особняки та суперяхти, є гарною картою для будь-яких подібних переговорів.

«Якщо ви хочете посадити Путіна за стіл переговорів, які ще інструменти у вас залишилися?» – сказала директор в аналітичній фірмі Kharon, яка відстежує санкції у Великій Британії Фрея Пейдж.

І навпаки, за її словами, арешт активів назавжди зменшить ймовірність таких переговорів.

«Арешт активів робить санкції неефективним інструментом, оскільки вони не роблять того, для чого створені», – сказала Пейдж. «Санкції не для того, щоб карати. Вони повинні посадити людей за стіл переговорів».

Як пише видання, уряд Британії ніколи не оприлюднював офіційних даних про загальну вартість російських активів, які зберігаються у Великій Британії, але, за оцінками, наразі було заморожено індивідуальні активи на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів, а також активи російського центрального банку у Великій Британії на суму близько 26 мільярдів фунтів стерлінгів. Це значна цифра, хоча й менша за 260 мільярдів євро активів російського центрального банку в ЄС.

До слова, Токіо з обережністю ставиться до ідеї про повну конфіскацію заморожених російських активів. Японія прагне, аби будь-яка взаємодія із замороженими активами Російської Федерації відповідало міжнародному праву.

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.