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Кадиров призначив доньку на керівну посаду: як сім'я улюбленця Путіна захопила владу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кадиров призначив доньку на керівну посаду: як сім'я улюбленця Путіна захопила владу
Кадиров із однією зі своїх доньок Хутмат
фото з відкритих джерел

Глава Чечні забезпечив високооплачуваною роботою у держвідомствах не тільки своїх дітей, а й зятя

Очільник Чечні Рамзан Кадиров призначив свою 20-річну дочку Хутмат Кадирову на посаду куратора у сфері охорони здоров'я республіки, повідомив глава уряду і за сумісництвом зять Кадирова Адам Алханов.

До цього дівчина обіймала посаду заступника керівника секретаріату глави республіки. Алханов, який є чоловіком іншої дочки чеченського диктатора, відзначив знання та досвід Кадирової.

«За дорученням глави Чеченської республіки відтепер систему охорони здоров'я Чеченської Республіки куруватиме Хутмат Рамзанівна. Ми бачимо, що реабілітаційна служба під її кураторством вийшла на якісно новий рівень, тепер знання та досвід Хутмат Кадирової сприятимуть розвитку всієї медичної галузі. Впевнений, під кураторством Хутмат Рамзанівни охорону здоров'я Чеченської Республіки чекають на величезні успіхи та нові широкі можливості», – заявив він.

Донька Кадирова із його зятем
Донька Кадирова із його зятем
фото: Adam Alkhanov/ telegram

Зауважимо, улюбленець Путіна залучив до влади ледь не всіх родичів. Так, окрім доньки Хутмат та зятя, 24-річна дочка Кадирова Айшат обіймає посаду міністра культури Чечні, 23-річна Хадіжат, дружина глави уряду Алханова, керує департаментом дошкільної освіти мерії Грозного, а 17-річний син Ахмат очолює чеченське відділення «Російського руху дітей та молоді».

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Очільник Чечні з донькою Хутмат (куратор у сфері охорони здоров‘я)
фото з відкритих джерел

Крім того, що глава Чечні влаштував своїх дітей на високооплачувану роботу в різних відомствах, він нагороджує самого себе. Нещодавно Кадиров сам собі присвоїв звання героя Чеченської Республіки. Цю нагороду він сам же і заснував. Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки.

Нагадаємо, напередодні Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника (фото). 17-річний син лідера Чечні Ахмат зустрівся із російським диктатором у Москві.

До слова, глава Чечні «засвітив» у Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу: Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.

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Теги: Рамзан Кадиров Чечня

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