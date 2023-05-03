Безпілотники над Кремлем: США відреагували

Блінкен поставив під сумнів всі заяви, які йдуть від російської влади

Сполучені Штати Америки відреагували на повідомлення про атаку дронів на Кремль і заявляють, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Washington Post.

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Блінкен поставив під сумнів всі заяви, які йдуть від російської влади. «Що стосується України, яка зазнає щоденних нападів, то вона сама має право вирішувати, як їй захищатися», – сказав Блінкен.

Також він додав, що загалом складно коментувати чи міркувати про це, не знаючи реальних фактів.

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Нагадаємо, прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.