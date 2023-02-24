Кадиров сам собі присвоїв звання героя Чечні
У середині лютого Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки
Голові Чечні Рамзану Кадирову присвоєно перше звання героя Чечні – ця нагорода була раніше заснована за його указом. Медаль йому вручив голова республіканського парламенту Магомед Даудов. Про це передають росЗМІ.
Даудов зазначив, що глава Чечні першим у регіоні отримує це звання і додав, що його «заслуги перед Чеченською Республікою та Російською Федерацією гідні спеціального дослідження».
У середині лютого Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки.
Медаль героя Чеченської республіки була започаткована в жовтні 2022 року за дорученням самого Кадирова. Нагороджувати нею планують вихідців із Чечні, які воюють в Україні. Медаль у вигляді восьмикутної зірку, вона зроблена з 70 грамів золота 750 проби.
Нагадаємо, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров вилаяв Йосипа Сталіна та назвав його «проклятим». Таку оцінку від Кадирова колишній диктатор СРСР отримав за геноцид чеченців та інгушів у 1944 році.
Нещодавно Кадиров вирішив скласти конкуренцію Пригожину. Президент Чеченської республіки висловив намір створити власну приватну військову компанію.
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