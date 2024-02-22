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Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт
Російський диктатор може використати новий конфлікт для відвернення уваги від України
фото з відкритих джерел

Так звані депутати невизнаного Придністров'я можуть звернутися до Путіна щодо приєднання регіону до РФ

Імовірно, Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори отримати хоч якусь «перемогу». Зокрема, на 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення з’їзду так званих депутатів усіх рівнів, в рамках якого планується звернення до Москви щодо приєднання регіону до РФ, пише deschide.

Цей захід відбуватиметься за день до звернення Путіна до Федеральних зборів. Не виключено, що в тексті може бути зафіксовано намір до чергової «анексії». За інформацію молдавських ЗМІ, нещодавно у Тирасполі був організований протест проти так званого економічного тиску з боку Республіки Молдова.

Колишній «керівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба вважає, що протест спрямований на те, щоб показати, що мешканці Придністров'я налаштовані проти Кишинева. «Саме звідси і нещодавня заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва не дозволить страждати своїм громадянам у Придністров'ї», – зазначив він.

Чорба також закликав всіх так званих депутатів регіону не допустити ухвалення рішення, яке дасть Путіну «законний привід завдати удару по території Молдови, включаючи Придністров'я, під будь-яким приводом».

Нагадаємо, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. Зазначається, що в так званому міністерстві держбезпеки Придністров'я (МДБ) напередодні опублікували пресреліз, у якому йдеться про те, що молдавські спецназівці нібито готують «спеціальні бойові групи» для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення чи знищення високопосадовців та працівників правоохоронних органів.

До слова, на початку січня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови у РФ та висловило йому низку «рішучих протестів» і «занепокоєнь». Посла Молдови Ліліана Дарія викликали до МЗС через «недружні дії», якими РФ вважає переслідування російських та російськомовних ЗМІ, дискримінацію громадян РФ, які в'їжджають до Молдови та агресивні заяви антиросійського характеру.

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Теги: Молдова путін протест конфлікт

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