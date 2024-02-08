Чому Путін так впевнено погрожує Заходу

Кремль постійно втручається у вибори президента США

Розкажу вам одну історію, яка допоможе нам усім інакше подивитися на себе, а також пояснить, чому Путін так впевнено бикує до США і НАТО.

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Усі розвідувальні органи США ще у 2016 році попереджали Обаму і віце-президента Байдена, що росіяни допомагають Трампу стати президентом. Обама до останнього не вірив у перемогу Трампа. Казав, що Путін поставив не на ту конячку. Про це у своїй книзі пише тодішній директор ФБР Джеймс Комі. Низку людей з команди Трампа згодом було звинувачено у співпраці з росіянами.

Тоді зайвого розголосу проблемі в Америці не надавали, щоб (увага): не дискредитувати інститут виборів. Росіяни обирають їм президента, а вони, знаючи про це, дбають про репутацію виборів…

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Минає вісім років. Росіяни знову допоможуть Трампу стати президентом США. Сьогодні Америкою керує людина, яка знала про це ще восени 2016 року. Знала про це не з фейсбуку, а з колективних доповідей американських розвідників.

А тепер скажіть мені, чому Путін так зухвало себе поводить? Вибачте, але він дивиться на своїх значно сильніших опонентів, як на наївних ідіотів.