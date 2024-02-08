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Михайло Басараб Політолог

Чому Путін так впевнено погрожує Заходу

glavcom.ua
Путін знайшов слабкі місця західних політиків?
фото: Depositphotos

Кремль постійно втручається у вибори президента США

Розкажу вам одну історію, яка допоможе нам усім інакше подивитися на себе, а також пояснить, чому Путін так впевнено бикує до США і НАТО.

Усі розвідувальні органи США ще у 2016 році попереджали Обаму і віце-президента Байдена, що росіяни допомагають Трампу стати президентом. Обама до останнього не вірив у перемогу Трампа. Казав, що Путін поставив не на ту конячку. Про це у своїй книзі пише тодішній директор ФБР Джеймс Комі. Низку людей з команди Трампа згодом було звинувачено у співпраці з росіянами.

Тоді зайвого розголосу проблемі в Америці не надавали, щоб (увага): не дискредитувати інститут виборів. Росіяни обирають їм президента, а вони, знаючи про це, дбають про репутацію виборів…

Минає вісім років. Росіяни знову допоможуть Трампу стати президентом США. Сьогодні Америкою керує людина, яка знала про це ще восени 2016 року. Знала про це не з фейсбуку, а з колективних доповідей американських розвідників.

А тепер скажіть мені, чому Путін так зухвало себе поводить? Вибачте, але він дивиться на своїх значно сильніших опонентів, як на наївних ідіотів.

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Джерело
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Теги: путін НАТО росія США війна вибори у США

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Михайло Басараб

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