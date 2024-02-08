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Польські фермери анонсували перекриття ще одного КПП на кордоні з Україною

Христина Петренко
glavcom.ua
Польські фермери анонсували перекриття ще одного КПП на кордоні з Україною
Для легкових транспортних засобів і автобусів – пропуск має лишитися вільним
Фото: ДПСУ

Польські фермера планують 12 лютого частково заблокувати пункт пропуску «Зосин-Устилуг»

За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться на пункт пропуску «Зосин-Устилуг» з польської сторони кордону. Про це інформує Державна митна служба України.

«До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, у понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів – пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону», – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, Державна митна служба України підтвердила, що польські фермери планують розпочати страйк на окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого. 

Зазначається, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» за допомогою сільськогосподарської техніки має розпочатися об 11:00 за київським часом 9 лютого. Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та лише по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Також обіцяють здійснювати безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Як повідомлялось, 2 лютого польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску, запланований на 9 лютого.

Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і пообіцяли 17 січня призупинити свій протест. Черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мали зникнути протягом наступних кількох днів. Однак згодом польські фермери знову анонсували масштабний протест через погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України. 

Протести фермерів прокотить хвилею і в інших країнах. Зокрема, страйки фермерів залишили французів без улюблених продуктів. Італійські фермери скаржаться на великі проблеми у агросекторі, а найбільший занепад – у тваринництві. Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії. Там фермери протестували проти того, що дешеві сільськогосподарські продукти, що імпортуються з третіх країн, знижують ціни на продукцію ЄС та Іспанії, не відповідаючи стандартам ЄС. А в Греції уряд назвав фермерам вимоги, за яких почнуться перемовини.

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Теги: Польща протест страйк блокування фермерський протест

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