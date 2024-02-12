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Франція викрила російську дезінформаційну мережу проти Заходу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція викрила російську дезінформаційну мережу проти Заходу
«Портал Комбат» заснований на мережі зі 193 «інформаційних порталів», сформованих навколо трьох цифрових екосистем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Усі пропагандистські платформи підхоплюють промову Кремля про «спеціальну військову операцію»

У Франції розкрили структуровану і скоординовану мережу дезінформації, націлену на Захід, а також на допомогу Україні. Про це заявило урядове агентство Viginum, повідомляє Le Figaro.

Міністерство закордонних справ, Міністерство збройних сил і Viginum представили висновки кількох місяців розслідування мережі інформаційних порталів, націлених на окуповані Росією території України, а також Францію, Німеччину та Польщу.

Мережу аналітики іронічно назвали «Портал Комбат» і вона транслює проросійський контент, який вводить в оману, з метою поляризувати суспільні дебати і послабити підтримку України з боку Заходу.

Особу, яка стоїть за цією операцією, поки що не встановлено. Однак, на думку експертів у цьому питанні, «пекельна машина» дезінформації контролюється безпосередньо адміністрацією президента в Москві.

«Портал Комбат» заснований на мережі зі 193 «інформаційних порталів», сформованих навколо трьох цифрових екосистем. Перший об'єднує сайти під назвою «Правда», доступні у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії та США. Сайти «Правди»були відкриті в червні 2023 року для ретрансляції російських або проросійських акаунтів у соціальних мережах, російських інформаційних агентств або інституційних сайтів.

«Усі вони підхоплюють промову Кремля про «спеціальну військову операцію» і очорняють Україну та її прихильників», – пише видання.

Сайти пов'язані з іншою, старішою екосистемою сайтів під назвою «news.ru», орієнтованої на російськомовну аудиторію в Україні.

Сайти створювалися послідовними хвилями в період із 3 квітня до 17 грудня 2022 року. Вони доступні з 41 назвою різних українських міст для цільової місцевої аудиторії і стратегічними містами є Донецьк і Луганськ. Для цієї екосистеми стратегія поширення експертам здається більш агресивною.

«Сайти, створені після вторгнення в Україну, більше не є простими порталами, що передають загальну інформацію або місцеві новини, а виявляються справжніми резонаторами для російської системи впливу», – додає Viginum.

Росія мобілізувала значні ресурси для побудови своєї мережі, але в Європі операція не встигла дати жодного ефекту.

«Попри складну систему, наслідки у Франції залишилися помірними», – пояснює Viginum.

Аудиторія платформ типу «Правда» була невеликою. 10,7 тис. відвідувань у листопаді для французького сайту, 17,6 тис. для польського сайту, 34,4 тис. для сайту німецького, 36,7 тис. для англомовного сайту і 55 тис. для іспанської версії.

Однак військові аналітики називають ці сайти сплячим пристроєм, який можна активувати в короткі терміни.

Мережа «Портал Комбат» не продукує контент, а ретранслює інші «джерела», зокрема в автоматичному режимі, щоб мати змогу збільшити свою аудиторію або свій вплив.

Повідомлення потім транслюються в інших засобах масової інформації в логіці поширення оповідей.

«Вони націлені на певну аудиторію, наприклад, на кола змовників. Щоб зробити операцію менш помітною, контент, призначений для маніпулювання, можна змішувати з неполітизованими або навіть нешкідливими потоками, зокрема в мережі «news.ru», – додало видання.

Нагадаємо, ворожі Telegram-канали поширюють скриншот начебто з інстаграм-сторінки видання Deutsche Welle із зображенням Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Як зазначено на скриншоті – таке провокативне графіті створила група берлінських художників Sonice Development.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні. 

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Теги: війна путін росія Франція пропаганда

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