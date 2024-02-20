Україна готова відновити виїзне консульство у невизнаному Придністров’ї
Для відновлення виїзного консульства є дві умови
Україна готова розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг на території невизнаного Придністров’я. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.
19 лютого посол з особливих доручень МЗС України Паун Роговей зустрівся віцепрем’єр-міністром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном та «президентом» невизнаного Придністров’я Вадимом Красносельським.
Зазначається, що сторони обмінялися думками щодо розв’язання «проблемних питань» у відносинах між Кишиневом та Тирасполем.
Українська сторона наголосила, що виступає виключно за мирне врегулювання «придністровського питання» зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.
Також Київ «рішуче реагуватиме» на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну Росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом.
Водночас Україна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території так званого Придністров’я. Проте для цього є дві вимоги:
- потрібно забезпечити безпеку для українських консульських співробітників;
- потрібно гарантувати дипломатам безперешкодне переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.
Зі свого боку представник Тирасполя підтвердив, що вони готові взаємодіяти з Кишиневом щодо відкриття нових транспортних коридорів для українського експорту.
Нагадаємо, Віталія Ігнатьєва, голову так званого МЗС невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, викликають на допит до СБУ у зв'язку з підозрою в колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України.
Як повідомлялося, в жовтні минулого року, Україна та Румунія відновили вантажний рух через Придністров’я.
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