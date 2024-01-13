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Росія планує дестабілізацію Молдови з допомогою Придністров'я

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія планує дестабілізацію Молдови з допомогою Придністров'я
Міністерство державної безпеки Придністров’я – організація, яка ймовірно, одержує накази з Москви
фото: DW

Так зване міністерство держбезпеки Придністров'я заявило, що молдавські спецназівці готують «спеціальні бойові групи»

На території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в так званому міністерстві держбезпеки Придністров'я (МДБ) напередодні опублікували пресреліз, у якому йдеться про те, що молдавські спецназівці нібито готують «спеціальні бойові групи» для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення чи знищення високопосадовців та працівників правоохоронних органів.

Раніше ISW повідомляв, що МДБ – це організація, співробітники якої, ймовірно, одержують накази безпосередньо з Москви. МДБ і посадовці Придністров’я раніше робили подібні, менш різкі заяви. 

На думку військових аналітиків, ймовірно, це частина зусиль Кремля створити інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні, виставляючи Росію захисником російської мови, яка нібито перебуває під загрозою.

Нагадаємо, 10 січня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови у РФ та висловило йому низку «рішучих протестів» і «занепокоєнь». 

Посла Молдови Ліліана Дарія викликали до МЗС через «недружні дії», якими РФ вважає переслідування російських та російськомовних ЗМІ, дискримінацію громадян РФ, які в'їжджають до Молдови та агресивні заяви антиросійського характеру.

До слова, президентка Молдови пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним. 

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Теги: Придністров'я Молдова росія

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