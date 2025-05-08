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Путін назвав Болгарію відповідальною за війну в Україні: реакція Софії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін назвав Болгарію відповідальною за війну в Україні: реакція Софії
Путін заявив, що Румунія та Болгарія сприяли напруженню, що начебто спричинило війну в Україні
фото: AP

МЗС Болгарії наголосило, що Путін шукає на кого перекласти відповідальність за напад на Україну

Болгарія гостро відповіла на звинувачення російського диктатора Володимира Путіна про американські бази на території країни. Софія наголосила, що спроба Москви перекласти відповідальність за війну в Україні є неприйнятною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

«Спроби Російської Федерації перекласти відповідальність за розв'язання незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни, зокрема на Болгарію, абсолютно неприйнятні і являють собою грубу маніпуляцію фактами», – йдеться в заяві МЗС Болгарії.

Пресслужба зовнішньополітичного відомства нагадала, що вступ країни до НАТО є суверенним рішенням, заснованим на волі болгарських громадян і законних демократичних процесах.

«Це рішення продиктоване прагненням Болгарії до міцної безпеки, стабільності та миру в регіональному контексті. Зміцнення стримувального потенціалу держав-членів спрямоване на захист союзної території, не становить загрози для будь-якої іншої країни і повністю відповідає міжнародному праву», – наголошує МЗС.

Основна база, яка використовується для підготовки військових Болгарії та США, – Ново Село. Згідно з угодою з Вашингтоном, там можуть перебувати не більше ніж 2,5 тис. цивільних осіб і американських військовослужбовців у формі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло звинувачення російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що Румунія та Болгарія сприяли напруженню, що призвело до війни в Україні. Речник МЗС Андрей Царнеа наголосив, що вступ Румунії до НАТО є суверенним рішенням румунського народу та країн-союзниць.

Заяви Путіна прозвучали в пропагандистському документальному фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років». Він містить інтерв'ю з Путіним, записані навесні 2025 року, де він виправдовує анексію Криму та вторгнення в Україну, критикує «західні цінності» та розмірковує про потенційного наступника. Також Путін висловив «надію», що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.

Так, у фільмі Путін стверджує, що розміщення «передових американських баз» у Румунії та Болгарії стало одним із факторів, що призвели до ескалації напруженості та війни в Україні.

Диктатор пояснив свої попередні заяви, зроблені перед світовими лідерами, зокрема Ангелою Меркель, тим, що він намагався донести «послання» до західних партнерів, сподіваючись, що вони «почують і змінять своє ставлення до Росії». Однак, за його словами, «нас не почули. Тобто почули, але не відреагували належним чином. Зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій в Україні».

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Теги: Болгарія путін

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