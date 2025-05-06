Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Бразилії летить до Москви: говоритиме з Путіним щодо України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Президент Бразилії летить до Москви: говоритиме з Путіним щодо України
Під час візиту Лула да Сілва хоче заявити, що Бразилія готова активно сприяти укладенню мирної угоди між Росією та Україною
колаж: glavcom.ua

Бразилія виступає за залучення групи країн до «переговорів щодо мирної угоди»

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва найближчими днями відвідає Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Як передає «Главком», про це повідомляє видання O Globo.

Під час візиту Лула да Сілва хоче заявити, що Бразилія готова активно сприяти укладенню мирної угоди між Росією та Україною. Окрім цього, на думку журналістів, візит має підкреслити незалежність бразильської зовнішньої політики від впливу інших світових держав.

За інформацією видання, Бразилія виступає за залучення групи країн до переговорів щодо мирної угоди.

Радник з міжнародних справ Селсо Аморім заявив, що посередництво і запобігання війні більше не є виключною відповідальністю великих держав.

Ці заяви пролунали на тлі того, що президенту США Дональду Трампу нібито не вдалося налагодити діалог між сторонами. Водночас у Бразилії вважають, що Росія продемонструвала більшу готовність до діалогу, і визнають, що США були головним підбурювачем до цього.

Лула також візьме участь у військовому параді на Красній площі, який відбудеться без участі ключових західних лідерів, оскільки Європейська комісія рекомендувала європейським країнам утриматися від відвідування через війну в Україні.

Як відомо, позиція Бразилії щодо війни Росії проти України залишиться нейтральною. Про це заявив бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, передає Correio Braziliense.

Сілва зазначив, що його країна не може ставати на чийсь бік у війні між Україною та РФ, і що ті, хто бере участь у конфлікті, та які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були робити це ще до його початку. Він додав, що Бразилія вже засудила російське вторгнення, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у воєнних діях.

Читайте також:

Теги: Бразилія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий Дім хоче віддати Путіну повністю все те, що він бажав від початку
Трамп готує «мир» на умовах Путіна?
22 квiтня, 17:38
Віткофф, Ушаков, Путін та Дмитрієв на переговорах у Росії
Кремль скупо прокоментував переговори Путіна та Віткоффа, але назвав тему зустрічі
11 квiтня, 23:17
Путін не переймається, що ударами по Україні, може відштовхнути від себе Трампа
Атаками по Україні Путін перевіряє терпіння Трампа – Sky News
14 квiтня, 06:30
Матей Тонін
«Єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сили»: євродепутат закликав посилити тиск на РФ
15 квiтня, 22:00
Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі
Великоднє перемир’я: Зеленський назвав умову для настання повної тиші на фронті
19 квiтня, 21:40
Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі одноденного пасхального припинення вогню
США хочуть продовження «великоднього перемир’я» між Україною та РФ
20 квiтня, 21:26
Путін: Ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, мали отримати заслужену відплату
Путін підтвердив, що РФ била по цивільних об’єктах у Сумах та Кривому Розі
22 квiтня, 03:29
Зеленський прокоментував оголошене Путіним перемир'я
Президент прокоментував оголошене Путіним перемир'я
28 квiтня, 22:22
Леді Гага виступала у Ріо-де-Жанейро
Поліція Бразилії попередила теракт на концерті Леді Гаги
Вчора, 10:52

Політика

«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву
Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
Президент Бразилії летить до Москви: говоритиме з Путіним щодо України
Президент Бразилії летить до Москви: говоритиме з Путіним щодо України
Польща фіксує спроби Росії втрутитися у президентські вибори
Польща фіксує спроби Росії втрутитися у президентські вибори
Трамп ні до чого? Журналісти дізналися, хто наказав зупинити поставки зброї в Україну
Трамп ні до чого? Журналісти дізналися, хто наказав зупинити поставки зброї в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
58K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
39K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
16K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
13K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua