Під час візиту Лула да Сілва хоче заявити, що Бразилія готова активно сприяти укладенню мирної угоди між Росією та Україною

Бразилія виступає за залучення групи країн до «переговорів щодо мирної угоди»

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва найближчими днями відвідає Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Як передає «Главком», про це повідомляє видання O Globo.

Під час візиту Лула да Сілва хоче заявити, що Бразилія готова активно сприяти укладенню мирної угоди між Росією та Україною. Окрім цього, на думку журналістів, візит має підкреслити незалежність бразильської зовнішньої політики від впливу інших світових держав.

За інформацією видання, Бразилія виступає за залучення групи країн до переговорів щодо мирної угоди.

Радник з міжнародних справ Селсо Аморім заявив, що посередництво і запобігання війні більше не є виключною відповідальністю великих держав.

Ці заяви пролунали на тлі того, що президенту США Дональду Трампу нібито не вдалося налагодити діалог між сторонами. Водночас у Бразилії вважають, що Росія продемонструвала більшу готовність до діалогу, і визнають, що США були головним підбурювачем до цього.

Лула також візьме участь у військовому параді на Красній площі, який відбудеться без участі ключових західних лідерів, оскільки Європейська комісія рекомендувала європейським країнам утриматися від відвідування через війну в Україні.

Як відомо, позиція Бразилії щодо війни Росії проти України залишиться нейтральною. Про це заявив бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, передає Correio Braziliense.

Сілва зазначив, що його країна не може ставати на чийсь бік у війні між Україною та РФ, і що ті, хто бере участь у конфлікті, та які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були робити це ще до його початку. Він додав, що Бразилія вже засудила російське вторгнення, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у воєнних діях.