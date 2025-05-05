У Болгарії несправний винищувач F-16 спровокував політичний скандал

За контрактами, підписаними у 2019 і 2022 роках, Болгарія отримає в цілому 16 винищувачів

Фахівці виявили відхилення в роботі однієї з систем літака

Технічна несправність нещодавно поставленого до Болгарії винищувача F-16 Block 70 викликала політичні потрясіння в Софії. Парламентарії запідозрили втручання іноземних розвідувальних структур та саботаж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що перший літак, із запланованих 16, прибув зі Сполучених Штатів місяць тому.

Після виявлення несправності F-16 парламентський Комітет з питань служб безпеки закликав до розслідування «можливого несанкціонованого доступу ворожих організацій до секретної інформації» та «потенційного саботажу, спрямованого на офіційну інтеграцію літака до складу повітряних сил Болгарії».

Парламентарі вимагають провести слухання за участю міністра оборони Атанаса Запрянова та керівників військових і цивільних розвідувальних служб.

Як відомо, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124. Винищувачам бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна було відновити для оперативного використання.

Нагадаємо, Україна та Чехія домовилися створити центр підготовки льотчиків для винищувачів F-16.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.

До слова, Державний департамент США підтримав рішення про продаж Україні послуг з навчання та підтримки винищувачів F-16 на суму $310,5 млн.