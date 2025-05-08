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Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
Очільник Кремля заявив, що Росія і Китай «протидіє сучасним проявам неонацизму і мілітаризму»
скріншот з відео

Китайські солдати крокуватимуть Красною площею на 9 травня

На Красній площі в Москві братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю. Він буде найбільшим за чисельністю з-поміж іноземних військ на параді до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув у Кремль і зустрівся з Путіним. Повідомлялося, що більшу частину дня китайський лідер присвятить переговорам, а в п'ятницю братиме участь в урочистостях до 9 травня, на яких він буде «головним закордонним гостем».

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Путін заявив, що російські та китайські народи 80 років тому «ціною важких втрат здобули велику перемогу, зробивши величезний історичний внесок у справу миру в усьому світі та в прогрес людства».

«Разом із китайськими друзями твердо стоїмо на варті історичної правди, захищаємо пам'ять про події тих років, протидіємо сучасним проявам неонацизму і мілітаризму», – каже він.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. Президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Водночас до Москви вже прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

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Теги: Китай путін Друга світова війна парад Сі Цзіньпін

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