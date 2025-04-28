Путін оголосив нове перемир'я

Росія оголосила перемир'я з 8 по 11 травня

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Перемир'я нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

«За рішенням Володимира Путіна, зважаючи на гуманітарні міркування, у дні 80-ї річниці Перемоги – з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня – російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняються всі бойові дії. Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів. За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Опісля міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «великоднє перемир’я» понад тисячу разів.