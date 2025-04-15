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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Логіка Трампа, яку ми не розуміємо

glavcom.ua
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«Трамп прекрасно розуміє, що Путін вийшов з переговорів»
фото: АР

Переговори, які ми не хочемо зрозуміти. Про що насправді домовляються в світі

Мита Трампа каталізувати ряд процесів, які в нас ніхто не помічає. Ми, на жаль, навіть не хочемо зрозуміти логіку дій Трампа. І це при тому, що від цієї логіки залежить наше майбутнє.

З передвиборчої логіки виходить, що антиамкриканізм працює. Але з геополітичної – все працює інакше. Особливо, коли ми одночасно сваримося з республіканцями в США і Китаєм. Отже, що зараз відбувається. Максимально коротко і просто.

• 1 •

Трамп зараз веде супер складну гру з ЄС. Тема домовленостей – обнулення мит і замовлення в 300 млрд дол на зброю зі США. По суті – це відповідь на майже дзеркальні пропозиції з Китаю. Програш в цих переговорах – це перемога Пекіна в геополітичній битві за Європу. А саме це є головною війною світу, як би це неприємно не було для нас. Перемога в переговорах – це створення зони вільної торгівлі США, ЄС, а в майбутньому ще Японія, Південна Корея, Австралія і Британія. Простіше кажучи, всього найбагатшого світу. Ці переговори триватимуть кілька місяців. Ми лише на старті цього процесу. Але повторюся – це головна геополітична гра світу.

• 2 •

Трамп прекрасно розуміє, що Путін вийшов з переговорів (імітує переговори). Але Трамп продовжує вважати, що йому потрібно вести переговори. Трамп не працює на стороні РФ, його цілі лежать в іншій площині, де РФ є інструментом, а не вагомим субʼєктом. Він і далі робитиме все можливе для відриву РФ від Китаю. З моєї точки зору це майже утопія, як мінімум, при правлінні Путіна. Але Трамп живе в цій логіці. Наша ж проблема полягає в тому, що ми цю логіку трактуємо, як зраду, а не думаємо, як цю логіку коригувати.

• 3 •

Путін, на цьому етапі,  потрібен Трампу, як пугало для ЄС. І Трампу, за великим рахунком,  все одно чи буде мир. Якщо  буде, він єдиний, хто і надалі стримає Путіна від агресії проти ЄС. Не буде – Путін пугало і без США його не зупинити.

• 4 •

Китай різко змінив риторику по РФ (перш за все щодо роботи банків). Але Китай не може зараз запропонувати Європі мир. Гра Китаю – спробувати не допустити домовленостей США-ЄС, щоб потім пояснити Європі, що тільки Пекін  може зупинити Путіна. І, звичайно, залишити за собою ринок ЄС.

• 5 •

Україна в переговорах ЄС-США та імовірних  переговорах ЄС-Китай відійшла на другий план і це дуже проблематично для нас. До мит ми були таким собі тараном, нас виставляли на фронт переговорів. Зараз ми лише вагома частина ширшого кола питань. Але ми маємо розуміти, що для нас вкрай важливо бути саме вагомою частиною цих переговорів.

***

Я спеціально дуже спростив пояснення всіх процесів. Але ми маємо розуміти, що зараз іде саме така гра в світі. Ми ж, як діти в пісочниці реагуємо на всяку фігню, не розуміючи всієї гри.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай путін переговори Дональд Трамп США Європейський союз перемир'я

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