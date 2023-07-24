Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Москвою впав безпілотник: що відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під Москвою впав безпілотник: що відомо
У Підмосков'ї упав дрон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту немає

У селищі Первомайсьому, що під Москвою, сьогодні ввечері нібито впав безпілотник. Росіяни заявляють, що він був цивільним і внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це з посиланням на екстрені служби інформують пропагандистські видання «Риа Новости» і ТАСС.
 
Як зазначається, цивільний безпілотник вертолітного типу з камерою впав біля житлового будинку в Первомайському селищі в Новій Москві.
 
За словами неназваного співрозмовника ТАСС, вибухових пристроїв на безпілотнику не виявлено, і він нібито не становить загрози.
 
В екстрених службах також додали, що постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, вночі 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками.

До слова, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників», судячи з усього, коментуючи інформацію про безпілотники над Москвою.

Як повідомлялося, російським каналам заборонили висвітлювати атаку БпЛА на Москву. Як стало відомо одному з російських ЗМІ від кількох джерел, співробітникам холдингу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії – Росія-24 і Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин.

Теги: Москва росія безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бунт Євгена Пригожина оголив «деякі істотні недоліки» системи, яку побудував Путін
«Апостол розплати». Директор ЦРУ попередив Пригожина про помсту Путіна
21 липня, 08:29
Будь-який бізнес, що залишився в Росії, серйозно зіпсував собі репутацію
Націоналізація по-російськи. Чому це добре для України
20 липня, 17:30
Україна розмірковує над можливістю продовження зернової угоди без участі Росії, проте є безпекові ризики
Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди
19 липня, 08:44

Соціум

Під Москвою впав безпілотник: що відомо
Під Москвою впав безпілотник: що відомо
Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини
Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини
Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині
Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині
Смерть російського пропагандиста на Донбасі. Міжнародна організація журналістів здивувала заявою
Смерть російського пропагандиста на Донбасі. Міжнародна організація журналістів здивувала заявою
У Швеції відбувся суд над екоактивісткою Гретою Тунберг
У Швеції відбувся суд над екоактивісткою Гретою Тунберг
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
93K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
45K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
27K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
24K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
20K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон

Новини

Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Сьогодні, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Сьогодні, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту