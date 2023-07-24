Під Москвою впав безпілотник: що відомо

Постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту немає

У селищі Первомайсьому, що під Москвою, сьогодні ввечері нібито впав безпілотник. Росіяни заявляють, що він був цивільним і внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це з посиланням на екстрені служби інформують пропагандистські видання «Риа Новости» і ТАСС.



Як зазначається, цивільний безпілотник вертолітного типу з камерою впав біля житлового будинку в Первомайському селищі в Новій Москві.



За словами неназваного співрозмовника ТАСС, вибухових пристроїв на безпілотнику не виявлено, і він нібито не становить загрози.



В екстрених службах також додали, що постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту немає.

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Нагадаємо, вночі 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками.

До слова, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників», судячи з усього, коментуючи інформацію про безпілотники над Москвою.

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Як повідомлялося, російським каналам заборонили висвітлювати атаку БпЛА на Москву. Як стало відомо одному з російських ЗМІ від кількох джерел, співробітникам холдингу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії – Росія-24 і Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин.