Падіння дрона поблизу Курської АЕС: з’явилося відео

Внаслідок вибуху часткові пошкодження отримав багатоквартирний будинок

У місті Курчатові Курської області РФ впав безпілотник, внаслідок чого часткові пошкодження є у багатоквартирному будинку. Про це повідомив у Telegram у п’ятницю губернатор регіону Роман Старовойт.

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«Часткові пошкодження отримав багатоквартирний будинок – посічені фасад та скління», – написав чиновник.

Зазначається, ніхто із мешканців не постраждав. І, як завжди, критично важливі об’єкти внаслідок падіння дрона та його подальшої детонації також не пошкоджені.

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У Курчатові розташована Курська АЕС.

Росіяни, звичайно, звинувачують в атаці Україну, проте це вкотре може бути їхньою провокацією, аби показати, що українці нібито ядерні терористи і нібито спробували атакувати АЕС.

Нагадаємо, триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.