Президент Південної Африки закликав Путіна поновити зернову угоду

Лідер ПАР негативно відреагував на пропозицію безкоштовного зерна від РФ

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу. Про це він заявив під час зустрічі лідерів країн Африки з Путіним, ідеться на сайті Кремля.

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«У той момент, коли ми слухали ваш (Путіна – «Главком») виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків», – зазначив Рамафоса.

Лідер ПАР підкреслив, що очільники африканських країн «прийшли сюди не для того, щоб просити якісь «дари» для Африканського континенту».

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«Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними труднощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання – домогтися якихось поставок такого характеру», – наголосив президент Південної Африки.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.