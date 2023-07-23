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Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ
Хахідне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл
фото ілюстративне

Окупацію річки Оскіл Кремль, вважає однією зі своїх основних цілей у війні

В Луганській і Харківській областях останніми днями спостерігається посилення артилерійського вогню. Імовірно, це супроводжувалося деяким збільшенням атак російських невеликих підрозділів, але ситуація була заплутана російською дезінформацією. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Російська пропаганда намагається говорити про великий наступ окупантів на Куп'янському напрямку, щоб відвернути увагу від ситуації на Запоріжжі. Реальних успіхів у росіян немає.

За даними британської розвідки, Москва, ймовірно, досягла лише незначних здобутків, але її відновлена активність на півночі підкреслює її важливість для Кремля, коли вона одночасно стикається зі значним тиском у південному запорізькому секторі.

«Західне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, володіння якою Росія майже напевно вважає однією зі своїх основних цілей війни», – йдеться у повідомленні.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. 

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Теги: розвідка росія пропаганда Москва наступ британська розвідка війна

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