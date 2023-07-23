Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ

Окупацію річки Оскіл Кремль, вважає однією зі своїх основних цілей у війні

В Луганській і Харківській областях останніми днями спостерігається посилення артилерійського вогню. Імовірно, це супроводжувалося деяким збільшенням атак російських невеликих підрозділів, але ситуація була заплутана російською дезінформацією. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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Російська пропаганда намагається говорити про великий наступ окупантів на Куп'янському напрямку, щоб відвернути увагу від ситуації на Запоріжжі. Реальних успіхів у росіян немає.

За даними британської розвідки, Москва, ймовірно, досягла лише незначних здобутків, але її відновлена активність на півночі підкреслює її важливість для Кремля, коли вона одночасно стикається зі значним тиском у південному запорізькому секторі.

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«Західне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, володіння якою Росія майже напевно вважає однією зі своїх основних цілей війни», – йдеться у повідомленні.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.