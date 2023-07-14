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МЗС пояснило гнівний пост Зеленського про НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС пояснило гнівний пост Зеленського про НАТО
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ
фото з відкритих джерел

Твіт президента стосувався не всіх рішень саміту, а лише конкретного речення про запрошення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що в Україні діє «воєнна дипломатія», тому президент Володимир Зеленський написав різке повідомлення у Twitter 11 липня, де назвав «безпрецедентним та абсурдним» відсутність у рішенні саміту НАТО часових рамок для запрошення та членства України. Про це Кулеба сказав під час телемарафону.

«Твіт президента стосувався не всіх рішень саміту, а лише конкретного речення про запрошення. А зʼявився він тому, що ми завжди бʼємося до кінця, і це був наш крок в рамках тієї дипломатичної боротьби, деталі якої насправді ніхто зовні не знає. Але це було ще одне свідчення того, що Україна ніколи не здається і в будь-якій ситуації бʼється до кінці, до отримання бажаного результату», – заявив він.

Глава МЗС додав, що робота над запрошенням продовжиться і Україна його отримає – в цьому немає сумнівів.

«Але події вівторка треба розглядати саме через призму того, що в нас воєнна дипломатія. Ми боремося завжди. І ті рішення, які потім комплексно було ухвалено... помножені на ті пакети підтримки, які були оголошені прямо там на саміті партнерами (або відкрито, або за зачиненими дверима)... коли ти в комплексі на все це дивишся, то ти приходиш до того висновку, який озвучив президент – що результати саміту гарні, але якби отримали запрошення, то буди б ідеальні», – додав Кулеба.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України та назвав це «слабкістю».

The Washington Post, посилаючись на слова офіційних осіб заявило, що твіт Зеленського про Альянс міг спричинити негативні наслідки для України.

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Теги: Україна МЗС Дмитро Кулеба

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