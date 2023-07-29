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У Мелітопольському районі окупанти прямо з полів вивозять зерно до Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітопольському районі окупанти прямо з полів вивозять зерно до Криму
Після збирання врожаю з поля окупанти змушують фермерів все зерно здавати їм
фото ілюстративне

Мелітопольські фермери отримують погрози від окупантів

На окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Вантажні автосклади йдуть через окупований Мелітополь та об'їзною дорогою.

За свідченням селян, в окремих фермерських господарствах урожай вивозять прямо з полів, минаючи елеватор та ангари.

Усіх фермерів окупанти змусили перереєструвати свої господарства на російську систему. В іншому разі погрожували відібрати землі, спецтехніку та інвентар, передавши все це майно в управління своїм людям або з-поміж місцевих, лояльних до «русского міра», або кримчанам і представникам «ЛДНР», Росії.

«Сьогодні після збирання врожаю з поля все зерно змушують здавати в так звану державну зернову компанію. Ціна за тонну пшениці грабіжницька: обіцяють 3000 рублів, проте на практиці дають 2000 рублів. І не одразу. Зерно потрібно здати спочатку, а от гроші обіцяють через 2-3 місяці і то не факт, що дадуть. Тим, хто вирішить продати своє зерно за вищою ціною приватнику, погрожують податковими арештами. Бо ми зареєстровані в російській системі. Кажуть, що за несплату податків просто посадять. А по зомбоящику крутять цілодобово рекламу про рекордний урожай зерна в Росії. Але про те, що цей рекордний урожай за рахунок захоплених територій України, жодного слова», – розповів фермер з-під Токмака, розташованого по сусідству з Мелітопольським районом.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає. 

До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.

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Теги: окупанти війна зерно Мелітополь

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