У Мелітопольському районі окупанти прямо з полів вивозять зерно до Криму

Після збирання врожаю з поля окупанти змушують фермерів все зерно здавати їм

Мелітопольські фермери отримують погрози від окупантів

На окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

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Вантажні автосклади йдуть через окупований Мелітополь та об'їзною дорогою.

За свідченням селян, в окремих фермерських господарствах урожай вивозять прямо з полів, минаючи елеватор та ангари.

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Усіх фермерів окупанти змусили перереєструвати свої господарства на російську систему. В іншому разі погрожували відібрати землі, спецтехніку та інвентар, передавши все це майно в управління своїм людям або з-поміж місцевих, лояльних до «русского міра», або кримчанам і представникам «ЛДНР», Росії.

«Сьогодні після збирання врожаю з поля все зерно змушують здавати в так звану державну зернову компанію. Ціна за тонну пшениці грабіжницька: обіцяють 3000 рублів, проте на практиці дають 2000 рублів. І не одразу. Зерно потрібно здати спочатку, а от гроші обіцяють через 2-3 місяці і то не факт, що дадуть. Тим, хто вирішить продати своє зерно за вищою ціною приватнику, погрожують податковими арештами. Бо ми зареєстровані в російській системі. Кажуть, що за несплату податків просто посадять. А по зомбоящику крутять цілодобово рекламу про рекордний урожай зерна в Росії. Але про те, що цей рекордний урожай за рахунок захоплених територій України, жодного слова», – розповів фермер з-під Токмака, розташованого по сусідству з Мелітопольським районом.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

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До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.