Як стверджують росіяни, підозрюваний вистрілив в екскомандира підводного човна «Краснодар» чотири рази

Російські правоохоронці провели слідчий експеримент у справі про вбивство командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Підозрюваний у вбивстві екскомандира підводного човна «Краснодар», заступника начальника відділу адміністрації Краснодара з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького розповів деталі злочину.

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Як стверджують росіяни, підозрюваний вистрілив у Ржецького чотири рази. Після першого пострілу Ржицький намагався розвернутися, але зрозумівши, що в нього стріляють, повернувся назад, після чого одержав ще три кулі, які стали для нього смертельними. До слова, російські правоохоронці впевнені, що Ржицького вбив український агент.

Нагадаємо, у Краснодарі у РФ застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.

Згодом стало відомо, що командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який був застрелений у Краснодарі, причетний до ракетних ударів по Україні, зокрема по Вінниці.

До слова, за попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу. Російський воєнний злочинець постійно викладав у мережу свої забіги й майже завжди бігав по тому самому маршруту, тому кілеру не склало труднощів спланувати вбивство.