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Росіяни показали, як було вбито командира підводного човна «Краснодар» (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни показали, як було вбито командира підводного човна «Краснодар» (відео)
Росіяни провели слідчий експеримент, щоб дізнатися, як вбили командира підводного човна
скріншот з відео

Як стверджують росіяни, підозрюваний вистрілив в екскомандира підводного човна «Краснодар» чотири рази

Російські правоохоронці провели слідчий експеримент у справі про вбивство командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Підозрюваний у вбивстві екскомандира підводного човна «Краснодар», заступника начальника відділу адміністрації Краснодара з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького розповів деталі злочину.

Як стверджують росіяни, підозрюваний вистрілив у Ржецького чотири рази. Після першого пострілу Ржицький намагався розвернутися, але зрозумівши, що в нього стріляють, повернувся назад, після чого одержав ще три кулі, які стали для нього смертельними. До слова, російські правоохоронці впевнені, що Ржицького вбив український агент.

Нагадаємо, у Краснодарі у РФ застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.

Згодом стало відомо, що командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який був застрелений у Краснодарі, причетний до ракетних ударів по Україні, зокрема по Вінниці.

До слова, за попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу. Російський воєнний злочинець постійно викладав у мережу свої забіги й майже завжди бігав по тому самому маршруту, тому кілеру не склало труднощів спланувати вбивство.

Теги: росія вбивство

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